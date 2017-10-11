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Ячмень можно вылечить без лекарств, чеснока и плевков в глаз
Ячмень - это воспаление на слизистой века, которое по форме напоминает злаковое зёрнышко. Таких зёрен может быть несколько на одном или даже двух глазах, но чаще всего появляется одно уплотнение.
Иногда уплотнение сопровождают и другие симптомы воспаления:
1. Покрасневшие глаза.
2. Слезоточивость.
3. Зуд.
4. Светобоязнь.
5. Чувство соринки в глазу.
Ячмень появляется и на внешней стороне века (тогда он выглядит как уплотнение, иногда заметно, что оно заполнено гнойным содержимым), и на внутренней (такой, как правило, меньше болит).
В появлении ячменя виноваты стафилококки. Эти бактерии широко распространены и живут на коже каждого человека. Большая их часть ведёт себя мирно, но иногда стафилококк активизируется и вызывает гнойные заболевания. Например, так бывает при блефаритах, конъюнктивитах или ослаблении иммунитета. Стафилококк атакует обессиленный организм, и образуется ячмень - мешочек, внутри которого скапливаются бактерии и защитные клетки, живые и мёртвые.
Ячмень на глазу появляется, когда стафилококк попадает в:
1. Фолликул ресницы - мешочек, где находится волосяная луковица.
2. Сальную железу у этой луковицы.
3. Апокриновую железу, которая тоже открывается в фолликул.
4. Мейбомиеву железу, которая находится с внутренней стороны века и выделяет секрет, предохраняющий слизистую от высыхания.
Чем опасен
Это довольно простое заболевание, осложнения от него встречаются редко. Иногда из-за закупорки мейбомиевых желёз может образоваться киста. Если она не мешает, то с ней ничего не делают (кроме тех же компрессов), а если мешает - удаляют (этим занимаются только врачи).
Более серьёзное осложнение - распространение воспаления на кожу вокруг глаз. Оно лечится антибиотиками.
Как быстро вылечить
Чаще всего ячмень проходит сам, без лечения, за 7-10 дней. А если мешочек лопается, то быстро заживает.
Можно ускорить процесс при помощи тёплых компрессов: мягкую чистую ткань смочить тёплой водой и приложить к веку на 5-10 минут, немного помассировать.
Температура должна быть комфортной, чтобы не обжечься. Компрессы можно делать несколько дней подряд. Под действием тепла уплотнение либо рассосётся, либо прорвётся.
Это не значит, что нужно пытаться убрать гной из закрытого ячменя любыми способами: если воспаление не хочет вскрываться, то и не надо. Давить на ячмень нельзя.
Если уплотнение слишком большое и болезненное, увеличивается в размерах и краснеет, если ячмень не пропал через две недели, обратитесь к врачу.
Если ячмень болит, можно принять обычное обезболивающее: парацетамол или ибупрофен.
Хотя ячмень на глазу - бактериальное заболевание, антибиотики не слишком эффективны при его лечении, лучше положиться на время. Противомикробные мази нужны только тогда, когда ячмень возник на фоне других заболеваний век или когда через несколько дней не видно улучшений.
А домашними средствами?
О лучшем народном средстве мы уже сказали: это простой компресс. Если очень хочется добавить что-то ещё к домашнему лечению, этот компресс можно делать с отваром ромашки или календулы, но только если у вас нет аллергии.
Прикладывать чеснок или мазать ячмень зелёнкой нельзя: слишком высокий риск обжечь слизистую с минимальным возможным эффектом. Тем более нельзя плевать в глаз, чтобы не привести в компанию к стафилококкам ещё пару десятков разных бактерий из ротовой полости.
Как ухаживать за глазами, когда он появился
1. Аккуратно промывайте глаза при помощи ватного диска по направлению от внешнего угла к внутреннему. Один глаз - один диск.
2. Пользуйтесь детским шампунем (который не раздражает глаза) или средствами для чувствительной кожи.
3. Если носите контактные линзы, выбросите их и, пока не пройдёт ячмень, переходите на очки.
4. Женщины, не пользуйтесь декоративной косметикой для век, даже если очень хочется замазать ячмень. Просто потерпите, он пройдёт. И смените все щёточки и аппликаторы для подводок, теней и туши.
Что делать, чтобы не возвращался
Проще всего занести инфекцию в глаза грязными руками, поэтому чаще мойте руки, особенно если у вас есть привычка тереть веки. Это правило номер один, но есть и несколько других советов по профилактике:
1. Всегда соблюдайте правила гигиены, если носите линзы.
2. Вовремя лечите воспалительные заболевания глаз.
3. Женщины, смывайте макияж перед сном и пользуйтесь качественной косметикой с неистекшим сроком годности
Теги: Донбасс, лечение, глаз, ячмень
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