Как не стать жертвой страшной болезни

11.10.2017 18:28

На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространёнными в мире. И наиболее коварное из них - гипертония, которая характеризуется повышенным давлением. А ведь заболевание долгое время может себя никак не проявлять.

«Зачастую мы сами даём «зелёный» свет болезни. Отсутствие физических нагрузок, неправильное питание, стресс, курение, употребление алкоголя, кофе и крепкого чёрного чая в больших количествах повышают риски развития гипертонии», - напоминает кандидат медицинских наук Элина Бережная.

Доктор подчёркивает, что в последние годы всё чаще заболевание встречается у молодых людей 25-30 лет. Обычно они отмечают повышение давления после значительных физических нагрузок и нарушения диеты.

Симптомы гипертонии:

- головная боль (обычно в области затылка, появляющаяся по утрам после сна),

- раздражительность,

- бессонница,

- ухудшение памяти,

- одышка при физической нагрузке,

- снижение зрения.

«Внезапное повышение артериального давления происходит чаще всего из-за резкого роста в крови количества сосудосуживающих веществ, поставляемых нервной и эндокринной системами. Давление может повышаться и от избытка в крови сахара или соли, - отмечает Элина Бережная. - Поэтому пациентам необходимо исключить из своего рациона острые, жирные, жареные и солёные блюда. К тому же, соль «связывает» воду в организме человека и способствует повышению артериального давления».

Между тем, гипертония - не повод отказываться от физических упражнений, говорит доктор. Напротив, умеренные нагрузки оказывают благотворное влияние на самочувствие. Нужно только учесть, что при повышенном давлении противопоказаны виды спорта, связанные с подъёмом тяжестей, ритмичная гимнастика и восхождение в горы. Их следует заменить комплексом лечебных упражнений, которые позволят поддерживать хорошую физическую форму и контролировать артериальное давление.