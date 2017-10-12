Дієтологи: помилки у харчуванні сприяють передчасному старінню

12.10.2017 21:15

Дієтологи не сидять на місці і проводять активні дослідження харчування і нашого організму. Детальніше читайте у "Країні здоров'я".

Дієтологи озвучили найбільш поширені помилки у харчуванні. Це - недостатнє вживання продуктів, що містять вітамін В12, марганцю і міді, здорових жирів, а також перевага фасованої продукції замість цільноорганічної їжі.



Дослідження показали, що вітамін В12 міститься тільки в м'ясних продуктах, і тому має щодня вживатися вегетаріанцями, краще в рідкій формі. Окрім підтримки рівня енергії, вітамін В12 підтримує здоров'я мозку, метаболізм і функції нервової системи.



Марганець і мідь - дві важливі поживні речовини, які окрім запобігання болю в суглобах, відповідають за підтримку суглобового хряща і гнучкість.

Здорові жири - омега-3 - є життєво важливими для здорового мозку. Нестача омега-3 веде до зниження пам'яті і функцій мозку.



Готові закуски ж не містять достатньо калію. Це призводить до високого кров'яного тиску і подальших проблем із здоров'ям. Фахівці радять готувати їжу самостійно і надавати перевагу якісним органічним продуктам.

