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Дієтологи: помилки у харчуванні сприяють передчасному старінню

12.10.2017 21:15
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Дієтологи: помилки у харчуванні сприяють передчасному старінню

Дієтологи не сидять на місці і проводять активні дослідження харчування і нашого організму. Детальніше читайте у "Країні здоров'я".

Дієтологи озвучили найбільш поширені помилки у харчуванні. Це - недостатнє вживання продуктів, що містять вітамін В12, марганцю і міді, здорових жирів, а також перевага фасованої продукції замість цільноорганічної їжі.

Дослідження показали, що вітамін В12 міститься тільки в м'ясних продуктах, і тому має щодня вживатися вегетаріанцями, краще в рідкій формі. Окрім підтримки рівня енергії, вітамін В12 підтримує здоров'я мозку, метаболізм і функції нервової системи.

Марганець і мідь - дві важливі поживні речовини, які окрім запобігання болю в суглобах, відповідають за підтримку суглобового хряща і гнучкість.
Здорові жири - омега-3 - є життєво важливими для здорового мозку. Нестача омега-3 веде до зниження пам'яті і функцій мозку.

Готові закуски ж не містять достатньо калію. Це призводить до високого кров'яного тиску і подальших проблем із здоров'ям. Фахівці радять готувати їжу самостійно і надавати перевагу якісним органічним продуктам.



Теги: Донбасс, здоровье, диета
 
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