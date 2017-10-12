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Как ухаживать за своей кожей осенью
12.10.2017 22:20
В холодное время года наша кожа требует особого ухода. Холод, ветер, дождь и еще множество внешних раздражителей негативно влияют на ее внешний вид и дают неприятные ощущения. Чтобы успокоить кожу и сделать ее менее чувствительной вам нужно крайне тщательно выбирать средства для ухода.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, кожа, уход за кожей, осень
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