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Архив - Будь здоров!

Медики назвали основную причину сильных головных болей

12.10.2017 16:48
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Медики назвали основную причину сильных головных болей

По мнению врачей, кислородное голодание вызывает частые и сильные головные боли.

Недостаток кислорода в крови человека приводит к нарушению мозгового кровообращения, в результате чего и появляется гипоксия, провоцирующая появление головной боли.

Какой бывает гипоксия?

Медики различают острую форму гипоксии, молниеносную и хроническую. При остром дефиците кислорода может развиться ишемический инсульт и в таком случае человеку необходима срочная госпитализация, если вовремя не оказать больному помощь, то он может умереть от кровоизлияния в мозг. То же самое касается и молниеносного кислородного голодания, только оно происходит на фоне полученной человеком травмы или при кровоизлиянии в органы дыхания. 

Хроническая гипоксия развивается постепенно и не несет такой опасности, как острая форма данного явления, но в то же время сопровождается частыми головными болями, которые нередко не реагируют на обезболивающие таблетки.

Медики утверждают, что хроническая гипоксия может долго не проявляться. А ее первые симптомы, человек может спутать с другим заболеванием или же вообще не обратить на них внимание. 

Эти признаки свидетельствуют о гипоксии головного мозга:

- регулярные сильные головные боли, которые практически не купируются сосудорасширяющими препаратами;

- головокружение;

- звон или шум в ушах;

- приступ тошноты и рвоты сразу после пробуждения, не связанный с токсикозом при беременности;

- нарушения сна или бессонница;

- ухудшение памяти с снижение работоспособности;

- хроническая усталость, сонливость, чрезмерная раздражительность и апатия.

Как предупредить кислородное голодание мозга и сильные головные боли?

Ежедневные пешие прогулки. Свежий воздух и движение насыщают кровь человека кислородом. Кстати, у людей с хронической гипоксией головного мозга пешие прогулки могут вызвать головную боль, потому как кровообращение в мозге уже нарушено, поэтому ходить нужно каждый день без выходных. К слову, пешие прогулки благоприятно воздействуют не только на кровеносную систему и мозг, а и на сердце, укрепляя его мышцу. Плюс ко всему, при ходьбе ускоряется обмен веществ и тратится энергия, за счет чего человек может даже похудеть.

Регулярное проветривание помещения, в котором человек находится длительный отрезок времени. Свежий воздух насыщает кровь кислородом, от этого улучшается работа мозга и предотвращается развитие гипоксии, а также появления головных болей. 

Обильное питье. Вода доставляет в кровеносную систему кислород - это неоспоримый факт. Недостаток жидкости в организме приводит к обезвоживанию и преждевременному старению, а также развитию гипоксии головного мозга и другим заболеваниям.

Большую роль в профилактике кислородного голодания мозга играет питание.Только сбалансированный, витаминизированный, здоровый рацион способствует самоочищению сосудов и органов желудочно--кишечного тракта от токсинов, лишнего холестерина и прочих веществ, которые блокируют поступление кислорода в кровь.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, головная боль
 
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