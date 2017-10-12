Медики назвали основную причину сильных головных болей

12.10.2017 16:48

По мнению врачей, кислородное голодание вызывает частые и сильные головные боли.



Недостаток кислорода в крови человека приводит к нарушению мозгового кровообращения, в результате чего и появляется гипоксия, провоцирующая появление головной боли.



Какой бывает гипоксия?



Медики различают острую форму гипоксии, молниеносную и хроническую. При остром дефиците кислорода может развиться ишемический инсульт и в таком случае человеку необходима срочная госпитализация, если вовремя не оказать больному помощь, то он может умереть от кровоизлияния в мозг. То же самое касается и молниеносного кислородного голодания, только оно происходит на фоне полученной человеком травмы или при кровоизлиянии в органы дыхания.



Хроническая гипоксия развивается постепенно и не несет такой опасности, как острая форма данного явления, но в то же время сопровождается частыми головными болями, которые нередко не реагируют на обезболивающие таблетки.



Медики утверждают, что хроническая гипоксия может долго не проявляться. А ее первые симптомы, человек может спутать с другим заболеванием или же вообще не обратить на них внимание.



Эти признаки свидетельствуют о гипоксии головного мозга:



- регулярные сильные головные боли, которые практически не купируются сосудорасширяющими препаратами;



- головокружение;



- звон или шум в ушах;



- приступ тошноты и рвоты сразу после пробуждения, не связанный с токсикозом при беременности;



- нарушения сна или бессонница;



- ухудшение памяти с снижение работоспособности;



- хроническая усталость, сонливость, чрезмерная раздражительность и апатия.



Как предупредить кислородное голодание мозга и сильные головные боли?



Ежедневные пешие прогулки. Свежий воздух и движение насыщают кровь человека кислородом. Кстати, у людей с хронической гипоксией головного мозга пешие прогулки могут вызвать головную боль, потому как кровообращение в мозге уже нарушено, поэтому ходить нужно каждый день без выходных. К слову, пешие прогулки благоприятно воздействуют не только на кровеносную систему и мозг, а и на сердце, укрепляя его мышцу. Плюс ко всему, при ходьбе ускоряется обмен веществ и тратится энергия, за счет чего человек может даже похудеть.



Регулярное проветривание помещения, в котором человек находится длительный отрезок времени. Свежий воздух насыщает кровь кислородом, от этого улучшается работа мозга и предотвращается развитие гипоксии, а также появления головных болей.



Обильное питье. Вода доставляет в кровеносную систему кислород - это неоспоримый факт. Недостаток жидкости в организме приводит к обезвоживанию и преждевременному старению, а также развитию гипоксии головного мозга и другим заболеваниям.



Большую роль в профилактике кислородного голодания мозга играет питание.Только сбалансированный, витаминизированный, здоровый рацион способствует самоочищению сосудов и органов желудочно--кишечного тракта от токсинов, лишнего холестерина и прочих веществ, которые блокируют поступление кислорода в кровь.

Источник: http://hronika.info