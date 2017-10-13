Инсулинорезистентность: что это и как распознать первые симптомы

13.10.2017 18:15

Заболевание, которое может появиться совершенно без предрасположенности к нему

Очень часто люди, далекие от медицины, повязывают инсулинорезистентность с ожирением, считая, что, раз у них нету такой проблемы, то и не должно возникать заболевание. Однако врачи в последние годы наблюдают тревожную тенденцию возрастания резистентности к инсулину даже когда человек внешне здоров, не страдает избыточным весом и ведет нормальный, даже вполне здоровый способ жизни.



Попробуем разобраться, что такое инсулинорезистентность?



Во-первых, инсулин – это производимый поджелудочной гормон, который контролирует метаболизм в организме, правильно распределяет глюкозу и отвечает за ее переработку на пользу энергии. В то же время инсулинорезистентность – это отказ организма действовать по воле инсулина, совершенное не восприятие гормона. Как следствие, организм вырабатывает инсулина все больше и больше, и возникают дополнительные заболевания.



Почему же возникает заболевание и о чем оно свидетельствует?



Резистентность к инсулину, то есть сопротивление организма к восприятию инсулина, может быть реакцией организма на метаболический синдром и свидетельствовать о предрасположенности к сердечным заболеваниям или возникновении диабета второго типа, который, как уже всем известно, не передается по наследству. Так, иногда на инсулинорезистентность влияют наследственные факторы, но при этом нельзя отбрасывать стиль жизни – правильное питание (не обязательно полное ограничение сахара), ограничение алкоголя и физическая активность способны улучшить состояние организма и не допустить развития болезни.



Среди других причин возникновения резистентности к инсулину врачи указывают частые стрессы и хроническое недосыпание – да, они способны влиять не только на внимательность и координацию; и хорошим сном болезнь не вылечить; инфекции, применение стероидов или гормональных препаратов (поэтому всегда консультируйтесь с врачом!); беременность, ожирение и другие стрессовые факторы для организма – все это может сделать вас инсулинорезистентным.



Как происходит диагностика инсулинорезистентности?



Только после тщательного изучения вашей истории болезни, дополнительных анализов кала, мочи и крови, а также теста на точный уровень инсулина врач способен поставить диагноз и назначить лечение.



Как проходит лечение болезни?



К сожалению, полностью вылечиться от инсулинорезистентности невозможно. Врач может подобрать нужные препараты, которые регулируют резистентность и облегчают жизнь, предотвращая такие повязанные болезни, как атеросклероз, ожирение печени и т.д., а также порекомендовать нужную диету, способ жизни.

Источник: http://zdorovia.com.ua