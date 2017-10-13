Зачем пить чай с куркумой

13.10.2017 18:45

Вы все еще начинаете свой день с чашечки бодрящего чая или ароматного кофе? И тот и другой напиток прекрасно прогоняют сон и великолепно тонизируют организм. Вот только японские ученые настоятельно рекомендуют отказаться от традиционных «утренних» напитков и перейти на чай с куркумой. Бытует мнение, что этот напиток бодрит не хуже кофе, да к тому же обладает поистине целебным воздействием на организм. Интересно, не правда ли? Давайте узнаем больше о пользе этого замечательного напитка и, вполне возможно, задумаемся о введении его в ежедневный рацион.

Что нужно знать о куркуме

Куркума, а также «индийский шафран» или «турмерик» – популярная приправа семейства Имбирных, которая пользуется огромной популярностью в Юго-Восточной Азии. Желто-оранжевый цвет и горьковато-пряный аромат этой специи прекрасно знают во всем мире, а все благодаря восточным купцам, для которых торговля «оранжевым золотом» стала невероятно прибыльным бизнесом. И дело тут не только в изумительных вкусовых качествах этой приправы, но и в ценнейшем витаминно-минеральном составе, который действует на организм не хуже лекарственных препаратов.

Так, например, известно, что оранжевый порошок, добываемый из корня растения куркумы, содержит множество эфирных масел, витаминов A, C, K и B, а также является ценным источником минералов – фосфора, железа, селена и кальция. Куркума славится высоким содержанием йода, однако самым ценным веществом этой приправы считается компонент куркумин, об удивительных свойствах которого свидетельствуют более 7 000 научных статей!

Именно благодаря этим свойствам японские ученые рекомендуют по утрам пить чай с куркумой. Правда, это не совсем чай, а скорее стакан теплой воды, с разведенной в ней 1 ч.л. приправы. Если же такой напиток будет вам не по вкусу, спокойно можно добавить в него ложку меда или дольку лимона. Внешне он станет практически неотличимым от чая, да и вкус его многим очень даже понравится.

10 причин каждое утро пить чай с куркумой

1. Является «природным» антибиотиком

Первое, и самое удивительное свойство куркумы – его антибактериальное воздействие на организм, не уступающее медикаментозным препаратам. Чай с куркумой предупреждает и лечит уже имеющиеся инфекционные заболевания, вызванные деятельностью бактерий (в т.ч. золотистого стафилококка). При этом в отличие от вредных лекарственных средств, турмерик не разрушает печень, и даже наоборот, является мощным гепатопротектором, помогающим восстанавливать поврежденные клетки печени. Кстати, в профилактических целях достаточно выпивать чашку чая с куркумой раз в день, однако при первых признаках заболевания фитотерапевты рекомендуют пить этот замечательный напиток по 3 чашки в день.

2. Облегчает симптомы артрита

Нельзя не отметить мощные противовоспалительные свойства индийского шафрана. Благодаря способности снимать воспалительный процесс и быстро избавлять от боли, эту приправу широко используют в лечении артрита, радикулита и других патологических процессов, сопровождающихся невыносимой болью в суставах и позвоночнике. Кстати, по словам медиков, противовоспалительная активность куркумы ничем не уступает препарату Диклофенак, который, между прочим, является одним из мощнейших препаратов группы НПВС!

3. Прекрасно очищает организм

Золотисто-оранжевый порошок куркумы станет отличным «защитником» организма для тех людей, которые работают на вредном производстве или регулярно взаимодействуют с отравляющими веществами. Эта специя обладает мощным детоксикационным свойством, а значит, при ее регулярном употреблении организм будут покидать не только токсины и шлаки, но и вредные соли тяжелых металлов! Кстати, чай с куркумой отлично справится с пищевым отравлением, в том числе с отравлением алкоголем. А при регулярном применении такое средство будет способствовать похудению.

4. Улучшает умственные способности

Людям занятым умственным трудом, а также всем тем, кто заметил ухудшение когнитивных функций, к примеру, начал страдать забывчивостью, следует перейти на чай с куркумой. Оказывается, существует прямая связь между старческим слабоумием и синтезом определенного белка, называемого «нейротрофическим фактором мозга». Регулярное попадание в организм куркумина затормаживает рост этого гормона, позволяя до глубокой старости сохранять ясность ума. Однако напиток с турмериком будет полезен не только пожилым людям. Молодежи это средство также пойдет на пользу, ведь с его помощью увеличивается объем запоминаемой информации и устраняется забывчивость.

5. Избавляет от патологий сердца и сосудов

Современное человечество умирает от патологий сердечно-сосудистой системы в 10 раз чаще, чем от любых других заболеваний. И кажется, что с нашим малоподвижным образом жизни, неправильным питанием и каждодневными стрессами, ситуацию просто невозможно изменить к лучшему. Но это не так. Если каждый день выпивать напиток с медом и куркумой, которая прекрасно разжижает кровь, можно до самой старости обеспечивать активную доставку крови во все органы и предупредить образование тромбов. К тому же, куркума разжижает кровь не менее эффективно, чем медикаментозные препараты, а ее применение, в отличие от тех же лекарств, не наносит вреда организму.

6. Улучшает состояние кожи

Способность индийского шафрана очищать организм от шлаков и токсинов, благотворно сказывается на состоянии кожи. Более того, ценный состав этого продукта отлично питает кожу, да к тому же защищает ее от инфекционных агентов. Все это позволяет поддерживать внешнюю красоту кожи без использования омолаживающих косметических средств и применения препаратов для избавления от угрей и черных точек.

7. Помогает работе желудка

Замечено, что при регулярном поступлении в организм этой специи улучшается состояние микрофлоры кишечника и ускоряется процесс переваривания пищи. Налаживание обменных процессов не только способствует похудению, но и снижает уровень холестерина в крови, предотвращая развитие такого опасного заболевания, как атеросклероз. А способность куркумы поддерживать в норме уровень глюкозы будет очень полезна лицам, страдающим от сахарного диабета II типа. Кстати, для борьбы с диабетом такой напиток необходимо пить по чашке 2 раза в день, одновременно употребляя по таблетке мумие.

8. Способствует активному похудению

Отличной новостью для людей, мечтающих похудеть, станет тот факт, что куркума признана одним из лучших природных компонентов для борьбы с ожирением. Все мы знаем, что набор веса происходит из-за роста жировой ткани. Компонент куркумин нарушает процесс формирования кровеносных сосудов в жировой ткани, благодаря чему подкожный жир попросту не откалывается в талии и на бедрах. Добавьте к этому и то, что острая специя куркума ускоряет метаболизм, а значит, заставляет организм быстрее расходовать калории. Для похудения диетологи рекомендуют начинать свой день с чашечки теплого напитка с куркумой. При соблюдении основных правил диетического питания, такой способ похудения будет намного эффективнее новомодных диет.

9. Предотвращает развитие онкологии

Исследования ученых говорят о том, что вещество куркумин обладает антиканцерогенными свойствами, благодаря которым помогает предотвратить рак и даже бороться с уже существующими онкологическими опухолями! По словам французских исследователей, особенно эффективна данная специя против лейкемии, лимфомы и саркомы, а также онкологии желудочно-кишечного тракта, гортани, яичников и мочеполовой системы. Вполне возможно в самом ближайшем будущем научный мир получит эффективное лекарство против рака на основе куркумина. Так или иначе, уже сегодня употребляя по одной чашке чая с куркумой можно на 30% сократить вероятность онкологической опухоли!

10. Продлевает жизнь

Наконец, главное вещество этой пряности – куркумин, является мощным антиоксидантом! Обладая способностью предотвращать окислительные процессы в организме, этот продукт продлевает молодость, замедляя процесс старения организма. Если верить исследованиям ученых, регулярное употребление индийского шафрана помогает увеличить продолжительность жизни на 7–10 лет! Это ли не повод регулярно пить замечательный чай с куркумой?

Способы употребление куркумы

Если вы не готовы употреблять турмерик в качестве напитка, никто не мешает добавлять этот ценный порошок в первые или вторые блюда. Можно добавлять куркуму даже в тесто, главное, стараться не превышать рекомендуемую суточную норму, равную 5 г (1 ч.л. без горки). В этом случае вы не навредите здоровью, а эффект от применения порошка будет таким же, как и от приготовления чая с куркумой.

Другие способы применения куркумы

Кстати, народные целители не ограничиваются добавлением этой пряности в теплую воду или различные блюда. Существует множество других способов использования куркумы во благо своего здоровья. Вот несколько примеров:

1. В случае ожогов кожи щепотку приправы смешивают с соком алоэ до кашеобразной консистенции и аккуратно наносят на пораженные участки, фиксируя марлевой повязкой;

2. При воспалении и кровоточивости десен необходимо полоскать ротовую полость раствором из стакана воды и 2 ч.л. куркумы. Полоскания следует проводить 6 раз в день до исчезновения проблемы.

3. Появившийся грипп, простуду и сильный кашель лечат добавлением 1 ч.л. турмерика в 30 мл теплого молока. Принимать такое лекарство следует трижды в сутки до полного выздоровления. А вот вдыхание дыма подожженной специи великолепно помогает справиться с насморком.

4. Гайморит и насморк можно лечить промыванием носоглотки подсоленной водой (1 ч.л. на 300 мл воды), в которую добавили ½ ч.л. куркумы.

5. При развитии фарингита, смешайте 1 ст.л. меда и ½ ч.л. куркумы. Готовую массу держите во рту несколько минут, пока она не растает и сама не стечет в горло. Повторяйте процедуры 3 р/день.

6. Если у вас развивается анемия, также съедайте 1 ч.л. порошка индийского шафрана в день, разведя его в воде или добавляя в приготовленные блюда.

7. Для борьбы с витилиго понадобится особое масло. Чтобы приготовить его нужно развести в 4 литрах воды 250 г порошка куркумы, и дать раствору настояться 12 часов. После этого смесь отправляют на малый огонь и варят до тех пор, пока не останется половина. К оставшейся жидкости добавляют 300 г горчичного масла, вновь ставят на огонь и продолжают томить до тех пор, пока вся жидкость не испарится. Готовым маслом следует смазывать белые пятна на коже 2 раза в день до полного исчезновения. Будьте готовы к тому, что лечение займет несколько месяцев.

Противопоказания куркумы

При всей полезности этой замечательной приправы, следует знать, что применение куркумы подходит не всем. Например, нужно помнить, что эта специя усиливает работу поджелудочной железы, а значит, лицам с панкреатитом, а также гастритом с повышенной кислотностью этот продукт не подходит. В случае гепатита, турмерик также должен быть исключен из рациона. Куркума усиливает тонус матки, а потому не подходит беременным женщинам. Наконец, употребление этого порошка может вызывать сильные аллергические реакции, а значит, при появлении зуда, покраснения кожи и других аллергических реакций, прием куркумы следует прекратить.

Пользуйтесь рецептами народной медицины и будьте здоровы!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.ja-zdorov.ru