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5 причин, через які ви не можете заснути
Безсоння є однією з найпоширеніших хвороб сучасної людини. Настільки поширеною, що і хворобою загалом не вважається, так - невелика проблема. Між тим, ця "невелика проблема" дуже багатьом людям заважає повноцінно жити, а зрештою може привести до різних вже серйозних фізіологічних або психічних хвороб.
Якщо ви півночі не можете заснути, крутячись з боку на бік і роблячи періодичні набіги на холодильник і телевізор, а вранці тяжко намагаєтеся відірвати свою голову від подушки, то ця стаття для вас. Не поспішайте бігти в аптеку за снодійним, можливо все набагато простіше.
Отже, ось п'ять поширених причин, через які ваш сон може бути порушений. Їх усунення не вимагає допомоги лікаря, а результат може перевершити ваші очікування.
1. Занадто пізня вечеря
Щедра їжа безпосередньо перед відходом до сну, та ще із вживанням алкоголю, напевно завадить вам вчасно заснути. Остерігайтеся занадто великих порцій, смаженого, жирного і занадто гострого. Постарайтеся не їсти пізніше ніж за три години перед сном.
2. Надто багато світла або мерехтливих вогників
Навіть невелика кількість світла порушує рівень мелатоніна і, відповідно, вивільняє гормон зростання. Рівень кортизолу також залишається аномально високим, коли ви піддаєтеся дії світла. Занадто яскраві індикатори цифрового будильника, мерехтливі світлодіоди побутової техніки, мерехтіння реклами за вікном і інші джерела світла можуть надовго позбавити вас сну. Потурбуйтеся про щільні штори, а усю техніку краще чимдалі видалити від вашого ліжка.
3. Телевізор або комп'ютер перед сном
Багато хто з нас любить дивитися улюблені передачі або фільми, читати пошту або серфить в мережі прямо в ліжку перед сном. Усі ці дії викликають зайвий рівень стимулюючих гормонів норадреналіну і дофаміну, що зовсім не сприяє швидкому засипанню. Замість цього, займіться краще чимось, що вимагає спокою і зосередженості уваги, наприклад читанням книги, веденням щоденника або медитацією.
4. У спальні занадто жарко
Якщо вам занадто жарко, то не відбувається природного зниження температури тіла, яке зазвичай спостерігається уві сні. Це призводить до порушення температурного балансу організму, що у свою чергу може викликати хронічне безсоння. Сон під важкими і занадто теплими ковдрами теж призводить до аналогічного результату. Краще всього спати голим або одягненим в легкий вільний одяг при температурі, що не перевищує 21 градус.
5. Надто пізно або рано
Ви напевно чули про біоритми і внутрішній біологічний годинник вашого організму. У деякі періоди доби ми відчуваємо прилив енергії, а в деякі - готові заснути прямо на ходу без жодного снодійного. Дуже важливо лягати спати в найбільш відповідний для цього час, інакше вам буде забезпечено декілька годин неспокійного засипання. Намагайтеся лягати спати в один і той же час, програмуючи організм на сон за допомогою звички.
Як бачите, дуже часто причини поганого сну лежать в наших поганих звичках і неправильній організації дня. Виправити це в силах будь-яка людина без всяких медикаментів і докторів. Добраніч!
Источник: terrawoman.ua
Теги: Донбасс, сон, компьютер, спальня, ужин
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