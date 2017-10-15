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Качество памяти напрямую зависит от рациона
Диетолог Сату Ювякорпи, сотрудник Университета Хельсинки, подчеркивает: качество памяти напрямую зависит от рациона человека. В частности, дефицит витамина B, неумеренное употребление алкоголя и курение способствуют ухудшению памяти.
Также небезопасно обилие быстрых углеводов и животных жиров. В частности, если человек питается несбалансированно, а в рационе много жиров, то клеточная мембрана нейронов становится жесткой. Это негативно отражается на способности клеток передавать сигналы, и способность мозга обрабатывать информацию снижается.
В свою очередь, регулярное потребление рыбы, богатой жирными кислотами омега-3, напротив, увеличивает проницаемость клеточной мембраны и улучшает передачу сигналов. В целом было установлено, что Средиземноморская диета снижает риск ухудшения памяти и возникновения депрессии.
В эту диету входят: оливковое масло, много растительной пищи, цельнозерновые продукты, бобовые, семена, рыба, белое мясо и небольшое количество алкоголя. Также хорошо работает mind-диета (ягоды, темно-зеленые листовые овощи, орехи). Еще для мозга полезны кофе, чай и какао.
Источник: Новости Ю
Теги: Донбасс, память, углеводы, жиры
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