Лечебный чай от простуды

15.10.2017 16:10

Попали под дождь, намочили ноги? Плохо себя чувствуете? Как быстро вылечиться от простуды в домашних условиях?

Ингредиенты:

лимон 1/3 штуки

мята 5 листочков

майоран 1/3 ч. ложки

орегано 1 5 листочков

мед 2 ч. ложки

вода 500 мл

Способ приготовления:

В чайник положите порезанный лимон, мяту, сушеный майоран и свежий или сушеный орегано.

Майоран хорошо лечит насморк, а орегано помогает при больном горле.

Залейте кипятком и дайте настояться 20 минут.

Мед положите в чашку, когд чай немного остынет, чтобы он не потерял своих лечебных свойств.

Будьте здоровы!

Источник: sunny7.ua