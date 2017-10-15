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Архив - Будь здоров!

Лечебный чай от простуды

15.10.2017 16:10
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Лечебный чай от простуды

Попали под дождь, намочили ноги? Плохо себя чувствуете? Как быстро вылечиться от простуды в домашних условиях?

Ингредиенты:
лимон 1/3 штуки
мята 5 листочков
майоран 1/3 ч. ложки
орегано 1 5 листочков
мед 2 ч. ложки
вода 500 мл

Способ приготовления:
В чайник положите порезанный лимон, мяту, сушеный майоран и свежий или сушеный орегано.
Майоран хорошо лечит насморк, а орегано помогает при больном горле.
Залейте кипятком и дайте настояться 20 минут.
Мед положите в чашку, когд чай немного остынет, чтобы он не потерял своих лечебных свойств.

Будьте здоровы!

Источник: sunny7.ua



Теги: Донбасс, простуда, чай, мед, мята
 
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