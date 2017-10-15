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Почему может возникать утренняя головная боль
Головную боль трудно переносить в любое время дня. Ее причины могут быть разные, и она может начинаться и усиливаться в разное время суток.
Если утром, когда вы встаете с постели, у вас в висках как будто стучат барабаны, вы испытываете головокружение и даже не можете открыть глаза, лучше всего обратиться к врачу.
Эксперты рассказали, почему может возникать утренняя головная боль.
Люди часто обращаются к врачу из-за головной боли по утрам.
Прием анальгетиков не всегда помогает, и часто боль не проходит весь день. Перечислим наиболее частые причины головной боли по утрам:
Воспаление носовых пазух
Когда у нас воспаляются носовые пазухи, расположенные в области носа, глаз и лба (фронтальная часть головы), и утром мы наклоняемся, чтобы выключить будильник, мы испытываем сильную головную боль.
В этом случае, чтобы смягчить симптомы, нужно лечить аллергию или инфекцию носовых пазух.
Апноэ во сне
Этот термин означает «не слишком продолжительные остановки дыхания» во время сна.
Поскольку мозг в эти секунды не получает кислорода, когда мы просыпаемся, у нас болит голова. При апноэ бывают темные круги под глазами и постоянная усталость (даже если мы ложимся спать достаточно рано).
Если мы спим с кем-то, мы можем спросить его, бывает ли у нас ночью время от времени храп. Это еще один симптом апноэ.
Плохой сон
Помимо апноэ, есть и другие эмоциональные и психологические факторы, которые не позволяют нам нормально высыпаться.
Стресс, тревожность, постоянная озабоченность, несомненно, ухудшают качество сна. Нередко мы ложимся слишком поздно, а встаем слишком рано (соответственно, сон составляет меньше рекомендуемых восьми часов), и это тоже отрицательно влияет на качество сна.
Если нам мешает спать свет в комнате (открытый кран, шум с улицы, включенный телевизор, храп и т.д.), это, конечно, не способствует нормальному отдыху, и утром возможна головная боль.
Мышечное напряжение
Если мы мало спим, плохо расслабляемся во сне, принимаем неправильную позу, если мы страдаем от бессонницы или ночных кошмаров, мышцы шеи и плечевого пояса остаются слишком напряженными, происходит давление на череп, и в результате возникает головная боль.
Очень важно выбрать правильную подушку. Тогда в правильном положении будут позвоночник и шейные позвонки, и тело будет лучше расслабляться.
Слишком много лекарств
Речь идет о лекарствах, предназначенных как раз для снятия головной боли. Когда такая боль бывает 2-3 раза в неделю, многие принимают лекарства (выписанные по рецепту или находящиеся в свободной продаже).
Чрезмерное употребление анальгетиков вызывает противоположный эффект. То есть утреннюю головную боль вызывает уже и прием этих лекарств.
Можно выделить такие лекарства, провоцирующие утреннюю головную боль:
Аспирин.
Парацетамол.
Деконгестанты.
Анальгетики.
Наркотичекие средства.
Дегидратация
Ночью, как известно, мы ничего не пьем и не едим. Но тело, хотя оно и в расслабленном состоянии, все равно нуждается в гидратации.
Когда в организм не поступает достаточное количество жидкости, кровеносные сосуды, расположенные в голове, сжимаются, чтобы поддерживать необходимый уровень жидкости в организме. Это затрудняет поступление кислорода в мозг, и возникает головная боль.
Бруксизм
Бруксизм часто бывает у детей (хотя случается и у взрослых). Обычно это называют «скрипеть зубами во сне».
Эта бессознательная привычка вызывает напряжение мышц челюстей и тоже мешает нормальному кровоснабжению мозга. В результате утром возникает головная боль.
Неправильная поза
Одна из часто встречающихся причин утренней головной боли — неправильная, неестественная поза во сне.
Если мы спим, «свернувшись калачиком» или в другой неестественной позе, утром у нас может болеть не только голова, но и спина, шея, плечи и т.д.
Не допускайте, чтобы голова была слишком низко, и старайтесь спать на спине или на боку. Не спите лицом вниз. И голова, и спина должны занимать правильное положение. Тогда кровообращение осуществляется нормально, и голова утром не болит.
Артериальное давление и диабет
И то, и другое может вызывать головную боль по утрам. В обоих случаях расширяются сосуды, повышается давление кровяного потока. Это вызывает напряжение мышц и головную боль.
Синдром беспокойных ног
Этот синдром определяется как «состояние, характеризующееся неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые появляются в покое (чаще в вечернее и ночное время), вынуждают больного совершать облегчающие их движения и часто приводят к нарушению сна«.
Мышечные спазмы, возникающие при этом, поддерживают мозг в состоянии бодрствования и не дают ему полноценно отдохнуть. Неудивительно, что утром человек, страдающий этим синдромом, испытывает головную боль.
Если у вас по утрам, помимо головной боли, бывает еще головокружение, тошнота, затуманенное зрение, рекомендуем обратиться к врачу.
Источник: Новости Ю
Теги: Донбасс, диабет, головная боль, воспаление, утро
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