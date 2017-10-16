Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться

16.10.2017 14:40

Наш организм, начиная с мозга и нервных окончаний до желудка и лимфы — четко слаженная система, представляющая собой сбалансированный обмен веществ между клетками.

Стоит этой «машине» дать сбой, нарушить баланс, как тут же начинаются болезни, усталость и общее недомогание.

Узнать, что кислотно-щелочной баланс нарушен довольно просто — нужно узнать pH крови. А что это такое, спросите вы? Чем это опасно? Давайте по пунктам.

Что это такое?

Говоря простыми словами, это показатель кислотности и щёлочности. И то и другое по-своему важно. Желудку, например, требуется высокая кислотность для переваривания пищи, а иммунитет полагается на щёлочность.

Что это значит?

Шкала pH тянется от 0 до 14. Чем ниже показатель, тем выше уровень кислотности. Идеальный нейтральный баланс — 7. Именно к этому уровню стремится организм, создавая для каждой системы правильную среду.

Но часто бывает так, что в организме образуется повышенная кислотность, а это может иметь тяжёлые последствия.

Признаки повышенной кислотности.

Понять это не так просто, как измерять температуру или капнуть кровью на лакмусовую бумажку в лаборатории.

Нет, вам придётся внимательнее приглядеться к работе своего организма.

Признак №1: Лишний вес.

Излишки кислоты в организме приводят к повышенной выработке инсулина и, соответственно, к усиленному накоплению жира.

Очистительные системы организма не в состоянии справится с избыточным количеством кислоты и отправляют её обратно в жировые ткани, где она привязывается к клеткам.

Далее, ваш метаболизм — которому нужен определённый уровень содержания щёлочи — не может нормально функционировать, что мешает организму сжигать калории.

Поэтому если вы заметите, что никак не можете похудеть, это может свидетельствовать о завышенном содержании кислоты у вас в организме.

Признак №2: Слабые кости.

Ваш организм крайне умён и эффективен.

При избытке кислоты он будет находить щёлочь в другом месте, а именно — в ваших костях.

На первых порах вы можете не обратить внимания. Но по мере того, как ваш организм будет вытягивать питательные вещества (например, кальций) из ваших костей в попытке уравновесить завышенную кислотность, ваши кости будут ослабевать, что проявится в повышенном травматизме и риске заболеть остеопорозом.

Вот почему врачи советуют больным остеопорозом избегать продуктов с высоким содержанием кислоты, вроде кофе.

Признак №3: Чувствительность зубов.

В 2015 году «International Journal of Chemical Engineering and Applications»опубликовал исследование о связи высокой кислотности организма с ослаблением зубной эмали.

Если вы страдаете от полостей в зубах либо вам больно есть холодное или горячее, это может признаком разрушения эмали, вызванного кислотой.

Признак №4: Нарушения сна.

Этот признак указывает на то, насколько часто у людей встречается повышенная кислотность организма.

По данным опросов, американцы регулярно оказываются одним из самых бессонных народов в мире. Вполне вероятно, что дело в кислотности.

Вспомните, как организм вытягивает из костей кальций, чтобы уравновесить кислотность. Так вот, пониженное содержание кальция приводит к бессоннице, по данным Центра исследований питания человека в Северной Дакоте.

Как исправить повышенную кислотность.

Итак, вы поняли, что у вас слишком много кислоты в организме. Что вы можете с этим сделать?

Есть несколько вариантов. Читайте дальше!

Диета.

Один из самых популярных способов борьбы с кислотностью — щелочная диета. По словам одного человека, она даже помогла ему справиться с раком.

Вот продукты, которых следует употреблять побольше для поддержания щелочной диеты:

Кудрявая капуста;

Брокколи;

Огурцы;

Шпинат;

Руккола;

Листовая капуста;

Кабачки;

Соя;

Тофу;

Орехи;

Семечки;

Бобовые;

Изюм.

А вот этих продуктов лучше избегать:

Молочные продукты;

Яйца;

Мясо;

Большинство круп;

Готовые фасованные снеки;

Консервы;

Кофеин.

Сода и яблочный уксус.

Ещё один простой домашний рецепт — напиток из соды с яблочным уксусом.

Возьмите треть чайной ложки соды и тщательно смешайте с двумя чайными ложками органического яблочного уксуса. Обратите внимание, что смесь шипит. Подождите, пока она прекратит шипеть, и добавьте 250 мл воды. Затем выпейте залпом.

Замените чистящие средства.

Многие покупные чистящие средства содержат высокий процент кислоты. Использование этих средств может заметно повлиять на баланс вашего организма.

Замените химические средства натуральными (например, на основе цитрусов и мяты).

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Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.ranibu.ru