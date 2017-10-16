Седина является признаком крепкого здоровья

16.10.2017 07:58

Появляющиеся после 30 лет седые волосы свидетельствуют о нормально протекающих процессах в организме и хорошем состоянии здоровья человека.

Ученые установили связь между сединой в волосах и общим состоянием организма человека. Седина, появляющаяся после 30 лет, является показателем хорошего здоровья, считают эксперты.

Ученые провели ряд длительных испытаний, в результате чего удалось выяснить, что если в организме нет никаких сбоев, то волосы непременно поседеют к 50-55 годам. По мнению исследователей, это признак хорошего здоровья и показатель правильно протекающих процессов в человеческом организме.

Наличие у человека седых волос связано с повышением уровня глутатиона и усилением процессов, направленных на предотвращение оксидативных процессов. За цвет волос у человека отвечают пигменты феомеланина.

Именно они придают волосам красный и каштановый оттенки. А также пигменты эумеланина, они отвечают за коричневый и черный цвет волос. Для синтеза феомеланина необходим глутатион, являющийся одним из главных внутриклеточных антиоксидантов. Если в организме его не хватает, то процессы в организме ускоряются

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.sethealth.ru