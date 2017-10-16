Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Седина является признаком крепкого здоровья

16.10.2017 07:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Седина является признаком крепкого здоровья

Появляющиеся после 30 лет седые волосы свидетельствуют о нормально протекающих процессах в организме и хорошем состоянии здоровья человека.

Ученые установили связь между сединой в волосах и общим состоянием организма человека. Седина, появляющаяся после 30 лет, является показателем хорошего здоровья, считают эксперты.

Ученые провели ряд длительных испытаний, в результате чего удалось выяснить, что если в организме нет никаких сбоев, то волосы непременно поседеют к 50-55 годам. По мнению исследователей, это признак хорошего здоровья и показатель правильно протекающих процессов в человеческом организме.

Наличие у человека седых волос связано с повышением уровня глутатиона и усилением процессов, направленных на предотвращение оксидативных процессов. За цвет волос у человека отвечают пигменты феомеланина.

Именно они придают волосам красный и каштановый оттенки. А также пигменты эумеланина, они отвечают за коричневый и черный цвет волос. Для синтеза феомеланина необходим глутатион, являющийся одним из главных внутриклеточных антиоксидантов. Если в организме его не хватает, то процессы в организме ускоряются

Источник:  https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.sethealth.ru



Теги: Донбасс, здоровье, волосы, седина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх