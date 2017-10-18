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Десять дверей, которые открывают путь к счастью
«Первая дверь - это еда. Это одна из самых важных основ жизни - если вы не будете есть, вы умрёте. А ещё от еды вы получаете удовольствие.
Вторая дверь - это секс. Секс не просто, как физическое начало, но как любовь, как эмоция.
Третья дверь - это власть. Чем больше у вас влияния, тем больше выброс серотонина - гормона счастья.
Четвёртая дверь - ваше уютное жилище, куда приятно возвращаться, важный пункт в счастливой жизни.
Пятая дверь - физиология, всё, что связано с нашим телом, в том числе, спорт.
Шестая дверь - природа и всё, что она даёт, то есть, чистый воздух, зелень листвы, запах земли...
Седьмая дверь - привязанность к своей социальной группе, будь то группа по интересам или по работе.
Восьмая дверь - всё, что связано с игрой, развлечением.
Эти восемь дверей есть и у людей, и у животных. Но две оставшихся двери присущи только людям.
Девятые врата - всё священное, религия и не только.
Десятая дверь - красота. Только мы умеем любоваться и наслаждаться красотой.
И если у вас открыты все эти десять дверей, вы счастливы, вы получаете серотонин. Но если какая-то из них закрыта, вы ощущаете его нехватку. И начинаете есть».
Пьер ДЮКАН, французский диетолог.
Теги: Донбасс, еда, счастье, дверь
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