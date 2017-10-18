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Начались испытания универсальной вакцины от гриппа
В Великобритании стартовал набор добровольцев для проведения клинических исследований эффективности применения новой универсальной вакцины против сезонных штаммов гриппа.
К исследованию планируется привлечь 500 пациентов в возрасте 65 лет и старше из государственной системы здравоохранения.
Половина испытуемых получит укол обычной сезонной вакцины и плацебо, а другая часть добровольцев будет подвергаться воздействию как обычной прививки, так и новой экспериментальной вакцины.
Профессор Сара Гилберт и её коллеги, разработавшие экспериментальную вакцину, утверждают, что она работает по иному принципу, нежели те прививки, которые используются в медицине на сегодняшний день.
Применяемые профилактические препараты от вируса гриппа должны меняться каждый год в зависимости от мутации возбудителя заболевания. Новая же вакцина воздействует на ту часть вируса, которая остаётся неизменной во всех его штаммах и разновидностях. По словам учёных из Оксфордского университета, который участвует в финансировании исследований, новая вакцина даст более надёжную защиту от инфицирования.
Существующие вакцины заставляют организм вырабатывать антитела, которые распознают и атакуют белковые молекулы на поверхности вируса. Но благодаря склонности гриппа к быстрым мутациям, он регулярно изменяет свою структуру. Именно поэтому вакцину приходится ежегодно создавать заново.
Новый препарат стимулирует выработку иммунной системой антител другого типа - Т-клеток, которые атакуют внутреннюю часть вируса, остающуюся неизменной во всех штаммах гриппа.
Клинические исследования запланированы на два года. Если дальнейшие изучения действия нового препарата продемонстрируют положительный эффект, вакцина получит лицензию на практическое внедрение в систему здравоохранения.
Теги: Донбасс, вакцина, грипп, испытания
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