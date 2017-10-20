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Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью
Современное общество изрядно употребляет спиртные напитки. Причем, если ранее выпивали только мужчины, а женщины старались скрывать свое пристрастие к крепким напиткам, то сейчас встретить выпивающую ежедневно представительницу прекрасного пола можно через одну.
Медики высказали свое «за» и «против» алкоголя
Врачи — это такие же люди, как и все остальные, кто не имеет специального образования, но они больше разбираются в том, какое влияние оказывают алкогольные напитки на здоровье человека. По их мнению, употреблять все, что содержит этанол, можно, но главное — это количество. И здесь очень тонкая грань между пользой и ущербом для здоровья, которую некоторым людям сложно не переступить.
За время существования спиртного медики пришли к выводу, что дозированное употребление может даже улучшить состояние здоровья и благотворно на него повлиять, особенно на нервную систему человека. Но как только алкоголем начинают злоупотреблять, например, выпивать по литровой бутылке пива или другого слабоалкогольного напитка, тут же начинает развиваться зависимость и сопутствующие заболевания, затрагивающие абсолютно все внутренние органы и системы.
Ученые раскрыли секрет употребления алкоголя, который позволит не причинить вреда здоровью
Австралийские ученые провели ряд исследований, в ходе которых определили, что нормальным и безвредным для человека является 10 г алкоголесодержащего напитка в сутки, то есть 100 мл не очень крепкого вина. Если это более крепкие напитки, то их количество должно максимально достигать 70 мл в день. А вот слабоалкогольные и многими любимые напитки ученые вообще не рекомендуют пить, потому как помимо этанола в них содержатся консерванты, усилители вкуса, газ и прочие вредные вещества.
Немаловажен тот факт, что от алкоголя нужно отдыхать. Ученые рекомендуют выпивать лишь несколько раз в неделю, чтобы организм не привыкал к спиртному и не начала развиваться зависимость. Плюс ко всему, так называемый «выходной» от алкоголя даст возможность клеткам печени регенерироваться и человек сможет не беспокоиться о своем здоровье, так как печень, принимающая на себя все яды и токсины будет успевать восстанавливаться.
Исходя из информации, которой поделились ученые, необходимо всегда соблюдать меру и если и пить, то хорошее красное вино, желательно — сухое.
Источник: Новости Ю
Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь, вред, медики
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