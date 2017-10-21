Медики подсказали, как правильно выбирать бананы и цитрусовые

21.10.2017 07:30

Бананы и цитрусовые украинцы употребляют круглогодично, но особенно их популярность возрастает к концу осени, когда наступает сезон гриппа и простуд, а сезонных местных овощей и фруктов практически не остается, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

«Бананы – очень полезный и ценный фрукт, который идеально подходит для школьных перекусов ребенка или для паузы на работе, к тому же их можно покупать недозревшими. Они очень быстро доспевают сами при себе, да и бананы вообще не собирают желтыми, если они вызревают на кусте, то они на вкус становятся крахмалистыми и не сладкими. Потому спеют они уже по дороге к супермаркетам и на количестве ценных веществ, содержащихся в них, это никак не влияет. Спелые бананы желательно съесть за пару дней, так как хранить их в холодильнике не стоит – от этого они быстро темнеют. Отмечу также, что в состав бананов входят такие полезнейшие вещества, как бета-каротин, пектин, множество витаминов, а также кальций, магний, калий железо, фосфор, фтор и клетчатка. Благодаря этому регулярное употребление этих фруктов оказывает благотворное действие на работу сердца, снижает уровень «плохого» холестерина, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, а также поднимает настроение», - рассказала диетолог Людмила Бабич.

При выборе бананов стоит обращать внимание, чтобы корешок не был темным, а кожура была однородного цвета, без вмятин и темноватых участков.

Цитрусовые фрукты не менее важны в рационе – они повышают иммунитет, помогают организму противостоять респираторным заболеваниям, снабжают организм витаминами.

«Цитрусовые хранятся довольно долго, главное, чтобы у них была не повреждена кожура, а сами плоды были не примяты и не подмерзли по дороге. Цвет кожуры у спелого фрукта должен быть ярко-оранжевым либо желтым (у лимона). Определить свежесть можно, слегка сжав кожуру мандарина или апельсина – спелый плод прыснет капельками сока. Выбирать лимоны также нужно по внешнему виду.

Кожица должна быть без пятен и выглядеть слегка блестящей (матовая кожура – признак незрелости плода). При этом качественный лимон должен быть плотным на ощупь», - отметила специалист.