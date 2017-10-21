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Полезно ли для здоровья спать днем?
Наблюдения, проводившиеся учеными из Гарвардского университета, позволили специалистам сделать вывод о том, что непродолжительный отдых в дневное время эффективно поддерживает здоровые функции сердца. Для укрепления миокарда полезно уделять сну хотя бы полчаса, и даже не ежедневно, установили исследователи.
Ученые заявили о том, что дневной сон защищает человека от преждевременной смерти из-за сердечного приступа. «Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний сокращается на 37% у тех людей, которые спят днем хотя бы полчаса три раза в неделю», — резюмировали научные работники, подведя итоги наблюдений.
Объектом их внимания стали 24 тысячи человек возрастом от 20 до 86 лет. За изменениями в их здоровье следили на протяжении шести лет.
Ученые убедились в том, что дневной сон способствует снижению в крови уровня гормона стресса кортизола, с действием которого и связывают повышенный риск инфаркта.
Источник: Новости Ю
Теги: Донбасс, здоровье, сон, день
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