8 cпособів заснути без проблем

22.10.2017 10:10

Не можете заснути? Зазнаєте труднощів з засипанням? Недолік сну не дозволяє нашому організму відновлювати сили і сприяє різним проблемам зі здоров'ям. Ось декілька способів, які допоможуть вам швидко засинати.

Мабуть, життя більшості з нас можна назвати досить неспокійною і напруженою. Роботи, що виснажують графіки, насущні справи, малоприємні люди, з якими нам день у день доводиться спілкуватися. Усе це призводить до того, що ми зазнаємо труднощів із засипанням. Недолік сну у свою чергу не дозволяє нашому організму відновлювати сили і сприяє різним проблемам із здоров'ям. Проте існує декілька простих способів, які допоможуть вам швидше засинати, а на ранок почувати себе бадьорим і відпочилим.

Отже, представляємо вашій увазі 8 способів зняти напругу і розслабитися перед сном.

1. Створіть сприятливу обстановку

Комфорт грає для вашого сну воістину ключове значення. Радимо вам потурбуватися про те, щоб ваше ліжко було досить великим і дозволяло прийняти уві сні зручне положення. Матрац має бути не занадто м'яким, але і не жорстким. Крім того, стежте за тим, щоб в спальні панував порядок і приємна прохолода, яка сприяє міцному сну. Але ні в якому разі не холод - прочиненої кватирки буде цілком досить.

2. Підготуйте список справ наступного дня

Якщо ви почнете вести щоденник і складати ввечері список необхідних завдань на завтра, це звільнить ваші думки від насущних проблем і допоможе зосередитися на відпочинку.

3. Спробуйте медитацію

Так, в деяких випадках для того, щоб медитація зробила позитивну дію на наш організм і допомогла знімати напругу перед сном, можуть знадобитися місяці практики, а то і роки. Але спробувати безперечно варто, адже медитація має масу корисних властивостей, головним з яких є заспокійливий ефект.

4. Включіть приємну музику

В деяких випадках зняти напругу допомагає тиха класична музика, але багато хто сьогодні прибігає також до різних монотонних звуків, аудіозаписи які можна без зусиль знайти в Інтернеті, - наприклад, шелест книжкових сторінок, шуму прибою або співу птахів.

5. Лягайте спати в один і той же час

Ваш організм володіє біологічними годинами, які ви в силах налаштувати самостійно. Якщо ви хочете засинати якнайскоріше, привчіть себе щодня лягати в один і той же час. Незабаром організм навчиться до цього моменту знижувати активність і готуватися до сну.

6. Мисліть позитивно

Негативні думки породжують негативні емоції, які заважають вам заснути вночі. Саме тому вкрай важливо перед сном зосередитися на позитиві. Згадайте приємні події у своєму житті або принаймні одну хорошу річ, яка сталася з вами цього дня, - ми впевнені, щось вам обов'язково прийде на розум.

7. Читайте

Читання - прекрасний спосіб зняти втому. Багатьом людям швидше заснути допомагає цікава, але не занадто захоплююча книга. Бажано, щоб твір був таким, що надихає і викликав у вас тільки позитивні емоції. Якщо ми лягатимемо спати з позитивними думками, з ними ж ми і прокидатимемося.

8. Прийміть гарячу ванну

Гаряча ванна має прекрасну розслабляючу властивість і допоможе вам зняти розумову і фізичну напругу. Додайте у воду морську сіль, декілька крапель ароматичної олії або запашну піну - це ще більше посилить заспокійливий ефект. Проте постарайтеся не закривати очі, щоб випадково не заснути. Після 15-20 хвилин лежання у ванні спустіть воду, обполосніться під душем і відразу ж вирушайте спати.

Такі прості, але дієві поради допоможуть вам засинати швидше, а на ранок прокидатися бадьорим, відпочилим і з ясною головою. Самий час поділитися цією корисною інформацією зі своїми близькими!

Источник: terrawoman.ua