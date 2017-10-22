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Как побороть усталость без лекарств
Ты устаешь и не можешь вырваться из заколдованного круга дом-работа? Остановись, пока не потребовалась медицинская помощь. Как избавиться от усталости без лекарств?
Ты живешь в современном городе? Темп твоей жизни настолько быстрый, что не хватает минутки на отдых? Вертишься как белка в колесе, между домом, работой, ребенком, родными? Стоп! Так и до депрессии или стресса недалеко, о чем не раз предупреждали врачи. А ведь чтобы получить лечение, до врача еще дойти надо. А куда его вписать в плотный график!? Но если ты хотя бы немного притормозишь, мы поделимся рецептами от усталости, которые не продадут в аптеке.
Первая помощь от усталости: свежий воздух
Это самое верное средство от усталости, о котором все забывают. Нет, дорога до остановки общественного транспорта из офиса — это НЕ свежий воздух. Проходи пешком (желательно вдалеке от автострады) хотя бы пару остановок. Забираешь малыша из садика? Делайте это пешком! Чтобы избежать выгорания, нужно как минимум 1 час в день бывать на свежем воздухе. И обязательно проветривать квартиру! Даже в холода оставляй одно из окон на режиме проветривание или микропроветривание, когда уходишь на работу. Тогда по вечерам тебя встретит свежий, увлажненный воздух без вирусов.
Хобби против усталости
Да, именно так. Тебе просто необходимо втиснуть в расписание свое любимое занятие. Любое. Но как минимум на полчаса в день. И в это время тебя никто не должен трогать. Именно занятие любимым делом способно быстрее таблеток вытащить тебя из начинающейся депрессии и вернуть в нормальное расположение духа. Первые признаки нервно-астенического синдрома пропадут уже через 3-4 дня. Попробуй, у тебя обязательно получится!
Хобби выбирай из трех видов деятельности: когнитивной, физической и эмоциональной. Если у тебя снижен эмоциональный фон, поддержи его физическим хобби. А если ты буквально «вкалываешь» на тяжелой физически деятельности, то лучшим хобби станет театральный кружок или разгадывание сложных кроссвордов. То есть, выбирай из противоположной твоей основной деятельности сферы.
Источник: tvoymalysh.com.ua
Теги: Донбасс, воздух, усталость, лекарства
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