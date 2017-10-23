Все рубрики раздела
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- Чому шкідливо багато спати?07:00
- Правда и мифы о здоровом питании22:15
- Какие ошибки мы совершаем во время принятия душа21:30
Терапевты развенчали десять мифов о насморке
Медики поделились ценной информацией относительно насморка и его влияния на здоровье человека.
Насморк является одним из первых признаков аллергии, простуды, гриппа и вирусных заболеваний, но почему-то многие больные не обращают на этот симптом внимания и не пытаются его лечить.
Медики не согласны со многими утверждениями о насморке, поэтому они решили опровергнуть все мифы и рассказать правду:
1. Насморк не опасен. На самом деле, запущенный ринит приводит к гаймориту, отиту и другим более серьезным заболеваниям, чем ОРВИ.
2. Ринит появляется только у тех, кто накануне перемерз. В действительности, переохлаждение может стать причиной появления насморка, но в большинстве случаев - это вирусы, а не низкая температура воздуха.
3. Чтобы устранить насморк, нужно пить препараты-иммуностимуляторы. Ни в коем случае так делать нельзя. Все дело в том, что насморк это и есть реакция иммунной системы на вирус, поэтому в дополнительной стимуляции иммунитет не нуждается.
4. Зеленые выделения из носа - признак вирусной инфекции. Чаще всего - это так, но бывают и случаи, когда цвет слизи свидетельствует о том, что иммунитет справляется со своей задачей и выводит из дыхательных путей все лишнее.
5. Частое сморкание - способ быстрого устранения насморка. Нельзя часто сморкаться, потому как напряжение в отекшем носу ведет к попаданию слизи в слуховые проходы, что в результате чревато осложнениями. Лучше сделать упор на снятие отека с носа.
6. Капли для носа можно считать абсолютно безвредными. Во-первых, сосудосуживающие капли для носа нельзя использовать более трех дней. Во-вторых, закапывать нос следует с опрокинутой назад головой. В-третьих, использование спрея может привести к развитию отита. Так что с каплями следует быть осторожными.
7. Прогревание носа помогает быстрее вылечить насморк. Медики не рекомендуют прогревать нос при насморке, особенно с помощью ингалятора, так как влажная среда благоприятна для бактерий и лечение может затянуться.
8. При рините следует закапывать нос свежим соком лука или чеснока. В таком случае можно с легкостью обжечь слизистую оболочку носа, которая и без того воспалена.
9. Если у человека насморк постоянно, то он аллергик. Не всегда это так, хронический ринит может быть симптомом серьезной инфекции верхних дыхательных путей.
10. Чем старше человек, тем чаще у него будет появляться насморк. С точностью до наоборот. В более зрелом возрасте у человека иммунитет становится стойким перед многими инфекциями, а вот в детстве и подростковом возрасте насморк - привычное явление.
Как мы видим, очень много мифов о насморке развенчали врачи, а в эти убеждения многие люди до сих пор еще верят.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, насморк
- Российские военные на Донбассе получают «документы граждан «ЛДНР»19:28
- ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ14:40
- КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ14:00
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
- ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ НАЧАТЬ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ12:00
- Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых09:44
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ08:23
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки07:12
- Порошенко провів нараду в Авдіївці щодо оперативної обстановки на фронті19:50
- Порошенко провел совещание в пригороде Донецка17:00
- В Украине вырос средний размер субсидии19:58
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Российские военные на Донбассе получают «документы граждан «ЛДНР»19:28
- Трудовий кодекс: відпустка, звільнення, декрет по-новому19:12
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Украинский город захлестнула волна самоубийств детей18:31
- Послы G7 одобрили принятую Украиной медреформу и ждут следующих действий18:15
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Индия через 6 месяцев полетит на Луну17:45
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- Растения-талисманы, которые защищают дом от всех невзгод07:20
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе
- Прокуратура заявила об обнаружении опиатов в анализах Зайцевой
- Пенсионерам из ОРДЛО будут выплачены все деньги, которые они не смогли получить за годы оккупации: министр соцполитики Рева
- Порошенко не добрался до Мариуполя
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы