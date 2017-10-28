Все рубрики раздела
- Эти продукты помогут справиться с осенней депрессией09:10
- 13 ранніх симптомів поганого кровообігу07:30
- Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии09:02
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- Как микрофлора заставляет нас полнеть07:47
- Як не впасти в осінню депресію?07:30
- Реформа здравоохранения в вопросах и ответах18:56
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
Эти продукты помогут справиться с осенней депрессией
Бороться с депрессивным состоянием осенью можно с помощью правильного рациона питания.
По словам врача-диетолога Оксаны Скиталинской, бороться с депрессивным состоянием осенью можно с помощью правильного рациона питания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
«Чтобы избежать проявлений осенней депрессии, которая выражается подавленным настроением, апатией, нежеланием что-либо делать, прежде всего необходимо устранить в организме дефицит омега-3 жирных кислот», - отметила эксперт.
О. Скиталинская пояснила, что омега-3 жирные кислоты - это очень важные жирные кислоты. Они незаменимы и в организме человека не образуются. Эти кислоты должны поступать в организм человека с пищей. Содержатся такие жиры в жирной или полужирной рыбе (лосось, сельдь, макрель, тунец, сардины, скумбрия и др.). Большое количество омега-3 содержится в рыбьем жире и в консервированной в растительном масле рыбе. Баночки консервированных сардин в оливковом масле можно пополнить свой организм необходимым количеством омега-3. Также семена льна богаты омега-3 жирами. Льняное масло можно добавлять в салаты. Грецкие орехи - отличный источник этих полезных жиров. Съедая в день 5 орехов, можно обеспечить себя нормой омега-3 на день. А кунжутное масло содержит как омега-3, так и фитовую кислоту, которая является сильным антиоксидантом. Поставщиком омега-3 в наш организм также может стать шпинат, цветная капуста и масло канолы, омега-3 содержится в дыне, фасоли, китайской капусте и брокколи.
«Современные люди человек в большинстве своем имеют дефицит омега-3 жирных кислот. Это связано с тем, что человек употребляет очень много продуктов, в которых содержатся другие жиры, например, омега-6 жиры и трансжиры. Когда последние поступают в организм в избытке, они провоцируют в организме воспаление, воспалительные заболевания, в том числе нервных клеток. То есть, нарушается работа нервных клеток - человек чувствует беспокойство, у него плохая память, сильная утомляемость, к вечеру он чувствует большую слабость, ему ничего не хочется делать. Это бывает, когда мы едим, например, слишком много подсолнечного масла, особенно рафинированного, кукурузного масла, орехового масла, маргаринов, спредов (продукты из молочного жира и/или растительных масел. – Ред.), легкие масла, будто бы «шоколадные» конфетки с помадками, крекеры, палочки, сухарики, попкорн. Это все, конечно, такое вкусное, потому что производитель сделал их с сильно выраженным вкусом. Там очень много соли, очень много различных усилителей вкуса, очень много веществ, которые делают вкус в десятки раз сильнее, чем, например, какой-то натуральный продукт. Такие продукты истощают наши рецепторы, и многим людям кажутся нормальные продукты пресными и невкусными. Например, докторская колбаса намного вкуснее, чем кусочек отварного мяса. Или, например, сладости кажутся нам намного вкуснее, чем какой-то там кисло-сладкий суп из настоящих фруктов», - подчеркнула диетолог.
Теги: Донбасс, депрессия, продукты, осень
- Януковича и Медведева в Донецке будут усиленно охранять
- Какие продукты помогут при осенней депрессии
- Янукович: "Украину можно будет проехать быстро и с удовольствием"
- Президент обеспокоен ситуацией с Тимошенко, но не позволит унижать Украину
- Жуть! Протестующие сожгли чучела рейдера и "бандитской власти" (ФОТО + ВИДЕО)
- Стоит ли украинцам в этом году ожидать повышения пенсий и зарплат?
- Россия покупает уголь у ОРДЛО в два раза ниже его себестоимости22:23
- В Мариуполе развенчали мифы о Донбассе21:54
- Боевики отказались менять заложников по формуле "313 на 88"21:22
- Сюжет о мальчике, пострадавшем под Мариуполем, получил мировое признание. ВИДЕО20:53
- Мракобесие в "ДНР": "верховный суд" запретил четыре "экстремистские" книги на территории недореспублики20:11
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни19:44
- ОБСЕ заявила о неизбежности эскалации на Донбассе17:01
- Вблизи Мариуполя пьяный солдат потерял автомат16:20
- В Донецкой области арестован вербовщик, который работал на боевиков «ДНР»15:20
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"15:01
- Названы компании, которые будут управлять изъятыми у коррупционеров активами10:30
- В УКРАИНЕ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОКАТ ФИЛЬМА-ПРЕМЬЕРЫ ЗНАМЕНИТОГО ФЕСТИВАЛЯ10:10
- Первую партию iPhone X раскупили за 30 минут09:50
- НЕ ПРОСТО ЗАБАВА: ЗАЧЕМ ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ В ПРЯТКИ?09:30
- Эти продукты помогут справиться с осенней депрессией09:10
- Парубий рассказал Волкеру об украинских потерях в зоне АТО08:50
- ФФУ рассмотрит дело по матчу "Мариуполь" - "Динамо" 3 ноября08:30
- ИЗВЕРЖЕНИЕ ЙЕЛЛОУТОНСКОГО СУПЕРВУЛКАНА ЗАПУСТИЛО ДВЕ "ВУЛКАНИЧЕСКИХ ЗИМЫ"08:10
- ЖИТЕЛЬНИЦА МАЛАЙЗИИ СКОНЧАЛАСЬ В ВОЗРАСТЕ 128 ЛЕТ07:50
- 13 ранніх симптомів поганого кровообігу07:30
- НЕ ПРОСТО ЗАБАВА: ЗАЧЕМ ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ В ПРЯТКИ?09:30
- Эти продукты помогут справиться с осенней депрессией09:10
- 13 ранніх симптомів поганого кровообігу07:30
- 13 ненужных вещей20:30
- Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии09:02
- Повышение пенсий: Как отреагируют цены на продукты?07:48
- Как можно избежать развода? Советы для мужчин и женщин21:30
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- Мост в Крым могут подорвать? Стало известно о неожиданном распоряжении Путина по скандальной стройке
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез