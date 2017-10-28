Корица для похудения: польза и правила употребления

28.10.2017 22:15

Кофе, чай и кефир с корицей. Чем полезна корица и поможет ли она похудеть? Мы подскажем, как правильно употреблять корицу, чтобы сбросить несколько лишних килограмм.

Корица — не только приятна на вкус, но еще и очень полезна. Ее добавляют в различные блюда, используют как специю или вкусовую добавку к выпечке. Также корица способствует похудению!

Чем полезна корица для похудения?

В состав корицы входят диетические волокна, которые предотвращают человека от запоров, стимулирую работу кишечника. Благодаря аромату, корица благотворно влияет на нервную систему, успокаивает, ослабляет аппетит. Также корица ускоряет процесс расщепления сахара, нормализует работу ЖКТ. Корица богата на коричное эфирное масло, моносахариды, дисахариды, белки, витамины группы В, А, С, Е и РР.

Как употреблять корицу, чтобы похудеть?

Кефир с корицей для похудения

На кефире с корицей можно делать разгрузочные дни, употреблять на обед или вместо перекуса. Для приготовления напитка в стакан кефира 1% добавьте щепотку корицы и перемешайте. Кефир способствует похудению сам по себе, корица поможет быстрее сжечь жиры, снизить аппетит.

Лучше всего пить кефир с корицей для похудения перед обедом или вместо ужина.Эффективность разгрузочных дней с таким напитком такая же, что и от кефирных разгрузочных дней. Но корица добавит в вашу диету немного разнообразия. За день нужно выпить 1,5 литра кефира, добавив в него 1 чайную ложку коричного порошка.

Чай с корицей для похудения

Приготовить чай с корицей для похудения можно по-разному. Например, 5 г корицу на 1 чашку чай. Заварите чай обычным способом с добавлением специи. В сочетании с медом такой напиток поможет побороть тягу к сладкому.

Кофе с корицей для похудения

Приготовьте кофе по любимому рецепту и добавьте корицу. Сахар лучше не добавлять. Замените его медом.

Помимо добавления в пищу, из корицы делают обертывания, массажи. Это тоже способствует похудению.