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Лікарі назвали небезпечний препарат, який викликає захворювання крові
Група міжнародних вчених провели унікальне дослідження і виявили, що такий популярний в народі болетамувальний засіб, як анальгін, небезпечний для здоров’я, повідомляє Сегодня.
Справа в тому, що анальгін здатний викликати захворювання крові у людей. Анальгін вважається найпопулярнішим і бюджетним болезаспокійливу засобом, яким користуються мільйони людей.
Однак вчені застерігають і радять вживати препарати від болю на рослинній основі. Справа в тому, що при тривалому застосуванні анальгіну може виникнути хвороба крові, яка називається агранулоцитоз. При агранулоцитозе в організмі людини починають активно розмножуватися патогенні бактерії і гриби. Крім того, можуть виникнути і складні алергічні реакції, а в запущених ситуаціях і анафілактичний шок.
Источник: expres.ua
Теги: Донбасс, кровь, препарат, заболевания
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