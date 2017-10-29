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Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям

29.10.2017 08:50
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Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям

Психологи провели исследование, в рамках которого постарались выяснить, как относятся пациенты к лечащим врачам и чего они ждут от специалистов в первую очередь.

По результатам 6-серийного изыскания выяснилось, что пациент склонен игнорировать факт наличия эмоций и личной жизни у врача, если он испытывает действительно сильную необходимость в квалифицированной помощи. При этом, игнорирование затрагивает только ту часть эмоций и забот доктора, которые касаются его лично. Пациенты очень часто ждут, чтобы врач воспринимал их чувства и жизненный опыт.

Авторы исследования хотели проверить гипотезу, согласно которой люди, столкнувшиеся с необходимостью получения врачебной помощи на самом деле, ценят во враче абсолютно другие качества, чем те, кто рассуждает о важных для врача качествах абстрактно.

Чтобы проверить этот постулат, они опрашивали пациентов перед кабинетом врача и людей, сидящих в кафе. Представители второй группы исследования отвечали на вопросы более отвлечённо и были склонны порассуждать о высоких материях, а не говорить о качествах, необходимых для решения конкретной проблемы.

Источник: sundaynews.info



Теги: Донбасс, врачи, пациент, эмоции
 
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