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11 симптомів, які вказують на хвороби серця

30.10.2017 17:31
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11 симптомів, які вказують на хвороби серця

Ми не зважаємо на головний біль, набряки частин тіла чи кашель - а дарма. Іноді ци симптоми можуть свідчити про захворювання серця. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

1. Втома
Ви відчуваєте себе втомленим вже з самого ранку. На роботі не можете концентруватися, а до вечора відчуваєте себе немов вичавлений лимон. Від втоми не допомагає позбутися ні повноцінний сон, ні харчування і відпочинок. Хронічна втома може сигналізувати про серцеву недостатність (недостатнє кровопостачання мозку, легенів і серця).

2. Слабкість
Поряд з втомою ви відчуваєте ще і сильну слабкість. Якщо вона постійна негайно зверніться до лікаря, це може сигналізувати про ризик міокарда.

3. Різка зміна настрою
Ви часто відчуваєте безпричинну тривогу. Якщо це так, зверніться до лікаря і не зволікайте. Сильна тривога без причин може попереджати про серцевий напад.

4. Задишка
Якщо ви не можете проходити нормальні дистанції пішки, підніматися по сходах без задишки і відчуття нестачі повітря - зверніться до кардіолога. Вкорочене дихання викликає біль в грудях і порушує кровообіг.

5. Запаморочення
Запаморочення - один із симптомів інфаркту. Щоб повноцінно працювати, мозку необхідна нормальна кількість крові і повітря.

6. Холодний піт
Ще один з симптомів, який вказує на швидкий серцевий напад, особливо якщо він проявляється несподівано.

7. Прискорений пульс
Різкі стрибки пульсу, його нерегулярність говорять про аритмію, особливо в супроводі із задишкою та слабкістю.

8. Біль в грудях
Будь-який біль у грудях вважається небезпечним, особливо якщо він віддає в руки, спину або плечі.

9. Набряклість
Сигналами про збої в роботі серця, можуть бути набряки ніг і збільшення ваги. На серцеву недостатність вказує надлишок рідини в організмі.

10. Кашель
Особливо якщо він з кров'ю. Хронічний кашель з'являється від надлишку мокроти в легенях. Ще один тривожний симптом - свистяче дихання.

11. Нудота і блювання
Проблеми з серцем можуть сплутати з харчовим отруєнням. Це може статися тому, що нижня частина органу знаходиться близько до шлунку, тому всі симптоми можуть поширюватися на шлунок.



Теги: Донбасс, здоровье, сердце
 
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