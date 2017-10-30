11 симптомів, які вказують на хвороби серця

30.10.2017 17:31

Ми не зважаємо на головний біль, набряки частин тіла чи кашель - а дарма. Іноді ци симптоми можуть свідчити про захворювання серця. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

1. Втома

Ви відчуваєте себе втомленим вже з самого ранку. На роботі не можете концентруватися, а до вечора відчуваєте себе немов вичавлений лимон. Від втоми не допомагає позбутися ні повноцінний сон, ні харчування і відпочинок. Хронічна втома може сигналізувати про серцеву недостатність (недостатнє кровопостачання мозку, легенів і серця).



2. Слабкість

Поряд з втомою ви відчуваєте ще і сильну слабкість. Якщо вона постійна негайно зверніться до лікаря, це може сигналізувати про ризик міокарда.



3. Різка зміна настрою

Ви часто відчуваєте безпричинну тривогу. Якщо це так, зверніться до лікаря і не зволікайте. Сильна тривога без причин може попереджати про серцевий напад.



4. Задишка

Якщо ви не можете проходити нормальні дистанції пішки, підніматися по сходах без задишки і відчуття нестачі повітря - зверніться до кардіолога. Вкорочене дихання викликає біль в грудях і порушує кровообіг.



5. Запаморочення

Запаморочення - один із симптомів інфаркту. Щоб повноцінно працювати, мозку необхідна нормальна кількість крові і повітря.



6. Холодний піт

Ще один з симптомів, який вказує на швидкий серцевий напад, особливо якщо він проявляється несподівано.



7. Прискорений пульс

Різкі стрибки пульсу, його нерегулярність говорять про аритмію, особливо в супроводі із задишкою та слабкістю.



8. Біль в грудях

Будь-який біль у грудях вважається небезпечним, особливо якщо він віддає в руки, спину або плечі.



9. Набряклість

Сигналами про збої в роботі серця, можуть бути набряки ніг і збільшення ваги. На серцеву недостатність вказує надлишок рідини в організмі.



10. Кашель

Особливо якщо він з кров'ю. Хронічний кашель з'являється від надлишку мокроти в легенях. Ще один тривожний симптом - свистяче дихання.



11. Нудота і блювання

Проблеми з серцем можуть сплутати з харчовим отруєнням. Це може статися тому, що нижня частина органу знаходиться близько до шлунку, тому всі симптоми можуть поширюватися на шлунок.

