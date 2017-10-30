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Как работают «гормоны счастья»
Все мы слышали выражение «гормоны счастья». Неужели заветное счастье — результат химических процессов? Мы решили выяснить, что это за гормоны, и как они работают.
Гормоны счастья — что это?
«Гормонами счастья» принято называть серотонин, эндорфин и дофамин. Серотонин вырабатывается в шишковидной железе головного мозга. Как химическое соединение, серотонин относится к тому же ряду алкалоидов индола, что и психоделические наркотики вроде ЛСД-25, псилоцибина, ДМТ и буфотенина.
Он был открыт в 1935 году итальянским фармакологом Витторио Эрспамером, который назвал это вещество, сокращающее гладкую мускулатуру, энтерамином.
Через 13 лет в Кливлендской клинике Морис Раппорт с коллегами обнаружил сосудосуживающее вещество в сыворотке крови, которое было названо серотонином. В 1952 году было доказано, что серотонин и энтерамин — это одно и то же вещество, а ещё через год серотонин был обнаружен в головном мозге.
Эндорфины представляют из себя группу химических соединений, по способу действия сходных с опиатами. Они образуются из вырабатываемого гипофизом вещества беталипотрофина. Серотонин образуется из аминокислоты триптофана.
Нейромедиатр дофамин вырабатывается в головном мозге и надпочечниках. Он играет большую роль в «системе вознаграждения» мозга и вырабатывается во время позитивного для человека опыта.
Действительно ли серотонин делает человека счастливым?
С серотонином все не так просто. Представление об этом веществе как о панацее от грусти и депрессии неверно. В настоящее время воздействие серотонина на поведение человека ещё недостаточно изучено. Он влияет по-разному на различные участки мозга, и это воздействие неравномерно и зависит от взаимодействий с другими гормонами.
Наименьшая концентрация серотонина в коре и мозжечке, наибольшая – в ретикулярной активирующей системе, где он играет важную роль в цикле сна-бодрствования. Когда уровень серотонина здесь повышается, мозг погружается в глубокий сон.
Исследования, проводившиеся в психиатрических клиниках, показали, что чрезмерное содержание серотонина обнаруживается в мозгу душевнобольных.
Сегодня уже доказана связь между дефицитом серотонина и агрессией. Это связано с тем, что серотонин контролирует другие трансмиттеры и «решает», пропускать ли тот или иной сигнал в мозг. Когда серотонина недостаточно, этот контроль ослабевает и адреналиновые реакции включают в мозгу механизмы паники, агрессивности даже тогда, когда видимых причин для этого нет.
Профицит серотонина также может негативно сказаться на здоровье и поведении человека. Так, повышенное содержание серотонина наблюдается при аутических состояниях. Неспособность рецепторов связать большое количество серотонина также отмечалось у людей, страдающих болезнью Альцгеймера.
Счастливые гены
Последние исследования доказали, что должного уровня счастья человеку нужны соответствующие гены, а точнее, так называемый ген 5-HTTLPR, который отвечает за транспортировку уже упоминаемого серотонина. Для того, чтобы это доказать, ученые Лондонской медицинской школы и школы экономики опросили несколько тысяч человек. Результаты подтвердили догадки: волонтеры, у которых было две копии гена счастья от обоих родителей, оказались оптимистами, не склонными к депрессии. Результаты исследования были опубликованы Ян-Эммануэлем де Неве в журнале Journal of Human Genetics.
Ученый также подчеркнул, что вскоре могут быть найдены и другие «счастливые гены». Однако Ян-Эммануэль не утверждает, что при неблагоприятных условиях люди с «счастливыми генами» не испытают депрессии. Гены генами, но реакции организма на негативные факторы никто не отменял.
Счастливая еда
Как мы уже знаем, серотонин образуется из аминокислоты триптофана. Потребность в ней может удовлетворяться только поступлением её извне, поэтому жизненно важно потреблять «правильные» продукты, способствующие выработке серотонина и эндорфина. Триптофан — компонент пищевых белков, содержащихся в соевых бобах, бананах, финиках, орехах, грибах, овсе.
Благотворно на выработке серотонина также сказывается потребление шоколада, картофеля, авокадо, кинзы и другой зелени, молока, цитрусовых, цельнозернового хлеба и сыра. Уровень эндорфинов также повышается при прослушивании музыки и от занятий сексом.
Важно помнить о том, что триптофан превращается в серотонин в шишковидной железе только при солнечном свете, поэтому не нужно пренебрегать прогулками и отдыхом на свежем воздухе. Зимняя сезонная депрессия — из-за недостатка естественного света. Также выработке эндорфинов способствуют занятия спортом. Человек может в прямом смысле, «добежать до ощущения счастья».
Что вредит гормонам счастья?
Негативно сказывается на выработке «гормонов счастья» прием любых наркотических веществ. Из-за их употребления нарушаются медиаторные мозговые связи. По сути, синтетические психоактивные вещества обманывают мозг, выдавая себя за серотонин. Быстрый выброс эндорфинов в плазму крови и мозг после употребления стимуляторов провоцирует привыкание к этому уровню. Впоследствии организм перестает вырабатывать необходимые гормоны, что крайне негативно сказывается на химическом балансе организма, приводит к депрессии и другим негативным последствиям
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, гормон, счастье
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