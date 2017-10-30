Що робити якщо заважає родимка?

30.10.2017 14:00

Зазвичай, родимки - це доброякісні утворення на шкірі. Їх власникам варто берегтись сонця та іноді слідкувати за розміром утворення. Однак, що робити, якщо родимка заважає? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Для початку давайте розберемося, що таке родимка? Родимки - це вроджені або придбані пігментовані плями чи нарости на шкірі, які мають різні кольори: коричневий, чорний, червоний, фіолетовий і інші. Це доброякісні пухлини. Саме тому, якщо з вашої родимкою щось відбувається, потрібно звернутися до лікаря, так як доброякісна пухлина може стати злоякісної після переповнення клітин шкіри пігментом меланіном. Також потрібно сходити до фахівця, якщо ви випадково травмували родимку.



Що робити, якщо пошкодили родимку?

Іноді ми випадково можемо пошкодити родимку, зідрати або підчепити. Ми не надаємо цьому особливого значення, а варто було б. Що потрібно робити, якщо пошкодили родимку? Пошкоджену родимку накрийте стерильною пов'язкою або лейкопластиром. Поки вона не заживе, не мочіть її та обробляйте антисептиком. При першій можливості сходіть до лікаря.



Чому ростуть родимки?

Зазвичай ми починаємо хвилюватися, якщо родимка починає рости, ставати несиметричною. Чому родимки починають рости? Причиною може бути тривале перебування на сонці без використання захисних засобів. Крім того, це трапляється при частому відвідуванні солярію, неправильному харчуванні, слабкому імунітеті, проблеми зі щитовидною залозою і інших гормональних порушеннях.



Існує також вірус папіломи. Він розвивається при слабкому імунітеті і є найпоширенішою причиною зростання родимок.



Що робити, якщо родимка починає заважати?

Перше і найголовніше, що потрібно зробити, коли помітили, що родимка зростає або заважає - це звернутися до фахівця. Швидше за все вам запропонують видалити родимку для того, щоб призупинити її зростання. Завдяки сучасним технологіям це дуже швидка і безболісна процедура. Вона проводиться за допомогою лазера, електричної або радіохвильової коагуляції. Процедура робиться під місцевою анестезією, а на місці родимки залишиться невеликий рубець.



Як запобігти збільшенню родимок?

По-перше, потрібно користуватися сонцезахисними кремами. Не тільки влітку, восени, навесні і взимку сонце також шкідливо. А крем допоможе захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету.



Не засмагати під відкритим сонцем. Не має значення, багато у вас на тілі родимок чи ні, від відкритого сонця старіє шкіра і з'являються або починають рости родимки.



Влітку після купання обов'язково витирайтеся насухо рушником. Вода притягує промені сонця і шкоду від цього в рази більше.



Пийте вітаміни, займайтеся спортом, харчуйтеся збалансовано, одним словом, зміцнюйте імунітет.



Нормальна родимка за розміром мусить бути - до 5 мм.

