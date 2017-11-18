Доктор Комаровский: «Не уподобляйтесь дикарям! или Какое средство наилучшее против ОРВИ и гриппа

18.11.2017 07:17

С незапамятных времён люди пытались защитить себя от врагов, болезней, неудач и злых духов разнообразными амулетами - волшебными (магическими) бусами, ожерельями, серьгами, браслетами, перстнями и т.д. Под дым ритуальных костров и под звуки шаманских бубнов древние дикари прокалывали себе уши и носы и засовывали туда нечто особо полезное. После чего болели, погибали, попадали в плен и в пасть диких зверей, теряли нужное, что-то не то и не тогда сеяли, что-то не то и не там строили, но при любых неудачах (если удавалось выжить) имели возможность сказать: это не мы глупые и неосторожные, это амулет недостаточно сильный.

Настоящий же прогресс начинался тогда, когда люди делали выводы из своих ошибок: изгоняли шаманов, забывали про бубны-амулеты и учились жить - сеять, строить, лечить.

Совершенно неправильно считать, что амулеты - это удел дикарей.

Вопрос: кому в XXI веке может прийти в голову мысль о том, что можно повесить на шею некое волшебное устройство, которое будет отгонять от вас или вашего ребёнка вирусы и позволит уцелеть в сезон ОРВИ?

Ответ: очень и очень многим! Почему? Да потому, что большинство наших современников о вирусах, вирусных инфекциях и о том, как происходит процесс заражения, знают примерно столько же, сколько греющиеся возле костра питекантропы.

Людоеды из тропического племени тумба-юмба верили в то, что бусы из зубов леопарда защитят их от «испорченного воздуха» (так они называли малярию).

Начитавшиеся Интернета образованные молодые люди искренне верят в то, что бусы из зубков чеснока способны защитить их детей от гриппа и других вирусных инфекций!

Посредством форумов и комментариев в соцсетях особо «продвинутые» пользователи охотно делятся новыми/усовершенствованными способами профилактики ОРЗ: «Возьмите «киндер-сюрприз». Раскройте, содержимое отдайте ребёнку. Внутрь пластмассового яйца положите две чайных ложки потёртого или мелко порезанного репчатого лука. Сделайте много мелких дырочек и две крупных, чтобы продеть через них ленточку. Яйцо с содержимым повесьте ребёнку на шею, а когда спит - на кроватку, поближе к носу. Меняйте лук каждый день - и простуды вам не страшны!»

Перечитал последний абзац, и пришла в голову печальная мысль: это ж точно завтра какой-нибудь поклонник «народной медицины» перепечатает его с названием «Новый рецепт профилактики ОРВИ от доктора Комаровского»… Поэтому пишу конкретно и определённо:

- ребята, не уподобляйтесь дикарям! Никакой лук, никакой чеснок, никакие бусы-амулеты не способны отпугнуть вирусы от вас и ваших детей;

- расставленные по квартире (помещениям детского сада) блюдца с нарезанным луком не уменьшают вероятность ОРВИ; насыщенный луковый запах только увеличивает количество мокроты, провоцирует кашель и спазм бронхов;

- современная медицинская наука не знает веществ, которые, будучи нанесёнными на кожу или слизистые оболочки, способны защитить человека от респираторных вирусов. Ещё раз более определённо: никакая оксолиновая мазь, никакой бальзам «Звёздочка», никакие продукты пчеловодства, никакой барсучий жир, никакие капли-мази-кремы с интерфероном не уменьшают вероятность подхватить ОРВИ.

Обратите внимание на новые фуфломицины, которые под именем «блокаторы вирусов» (вариант - «вирус-блокеры») активно рекламируются и продаются современными шаманами-шарлатанами и, разумеется, охотно покупаются наивными любителями магических амулетов. Отличие от ожерелья из леопардовых зубов состоит лишь в том, что леопардовые зубы - это вместилище доброго духа, якобы способного отогнать злой дух болотной лихорадки, а «блокатор вирусов» - вместилище диоксида хлора, якобы способного отогнать вирус гриппа.

Я бы не имел ничего против блокаторов вирусов и чесночных ожерелий, если бы люди совершали правильные действия, добавляя чеснок с блокатором для надёжности. То есть, вы привили себя и ребёнка от гриппа, много гуляете на свежем воздухе, а не в сопливой толпе торгового центра, проветриваете помещение, поддерживаете оптимальные параметры влажности и температуры воздуха в помещении и в дополнение ко всему этому повесили на детскую шею амулет под названием «блокатор вирусов». На здоровье!

Но сплошь и рядом имеем ситуацию, когда в помещении детского сада жарко, сухо, луково-чесночная вонь, проветривать нельзя (выветрится полезный лук!), гулять нельзя (ветер и моросит).

Уточнил цены: «японский блокатор вирусов», якобы эффективный аж 30 дней - 17$. Если брать оптом на весь детский сад, можно договориться за 15$… Итого, за шесть месяцев осенне-зимнего периода, - 80$. Современная инактивированная противогриппозная вакцина - 6-9$. При этом поклонники амулетов на полном серьёзе критикуют прививки и рассуждают о преступном бизнесе производителей вакцин.

Повторюсь: прогресс начинается тогда, когда люди делают выводы из своих ошибок, изгоняют шаманов-шарлатанов, забывают про бубны-амулеты и учатся адекватным действиям в соответствии с современной наукой.

Евгений КОМАРОВСКИЙ, врач-педиатр.