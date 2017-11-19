Эндокринолог Любовь Соколова: "Человек может болеть сахарным диабетом второго типа 5-7 лет, даже не подозревая об этом"

19.11.2017 13:07

Сахарным диабетом страдают многие известные люди. Достаточно вспомнить политика Михаила Горбачева, знаменитого футболиста Пеле, голливудских красавиц Шерон Стоун или Халле Берри. Болезнь не помешала им достигнуть невероятных жизненных высот. Более того, уже доказано что многие люди с диабетом живут… дольше, чем их здоровые ровесники. Ученые считают, что секрет простой: пациенты более внимательно следят за своим здоровьем, вовремя сдают анализы, не пропускают осмотров у специалистов, тщательно выполняют рекомендации. Но врачи встревожены тем, что диабет поражает все больше людей. Сегодня говорят даже об неинфекционной эпидемии, поэтому ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Как не пропустить эту болезнь? О чем говорит анализ на гликозилированный гемоглобин? Какие физические нагрузки позволены человеку с диабетом? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила врач-эндокринолог высшей категории, руководитель отдела диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ имени В. П. Комиссаренко НАМН Украины доктор медицинских наук Любовь Соколова.

* — Здравствуйте, Любовь Константиновна! Звонит Василий Петрович из Сум. Мне 50 лет, и когда обратился к врачу (немного простыл), то доктор назначил анализ крови на сахар. Зачем это делать, ведь диабета у меня нет?

— Вы уверены? Сахарный диабет второго типа — заболевание, которое люди часто не замечают. Ведь человек обычно не обращает внимания на то, что усилилась жажда, кожа стала сухой, а это может быть первым проявлением диабета второго типа. Во всем мире число пациентов с этим заболеванием увеличивается, и Украина — не исключение. Сегодня у нас более миллиона 200 тысяч больных людей, причем 90 процентов из них имеют диабет второго типа. Но страшно другое: реально тех, кто страдает углеводными нарушениями или диабетом второго типа, в два или даже два с половиной раза больше.

Так что направление на анализ не воспринимайте как прихоть врача. Проверять сахар нужно раз в три года всем людям старше 45 лет. Если недуг обнаружен на ранней стадии, то иногда можно какое-то время обойтись даже без таблеток, снижающих сахар. Но нужно увеличить физическую активность и придерживаться правильного питания.

* — Это прямая линия? Валентина из города Могилев-Подольский. У мужа уже лет десять повышенное давление, он пьет таблетки. Но в прошлом году обнаружили диабет, врач говорит, мол, есть и ожирение. Супругу всего 50 лет, и мы недоумеваем, откуда взялись эти хвори?

— Думаю, ваш муж страдает метаболическим синдромом. Это значит, что у него есть сразу несколько тесно связанных заболеваний, у которых одна основа — снижение чувствительности тканей к инсулину (инсулинорезистентность). Чтобы с ней справиться, поджелудочная железа начинает вырабатывать еще больше инсулина. Но избыток гормона вредит сосудам, и возникает артериальная гипертензия, повышается холестерин, причем за счет наиболее опасных «плохих» фракций — липопротеидов низкой плотности, меняются свойства крови: она становится более вязкой и склонной к образованию тромбов, возникает ожирение.

Поэтому полным малоподвижным людям нужно регулярно проверять сахар в крови, особенно тем, у кого гипертония, повышенный холестерин, есть недуги сердца, почек.

* — «ФАКТЫ»? Владимир из Запорожской области, 47 лет. У меня сахар повышен совсем немного — до 6,5 ммоль на литр, но врач дал направление еще на один анализ — гликозилированный гемоглобин. Зачем он нужен?

— Этот анализ отражает средний сахар за предыдущие три месяца. Слово «гликозилированный» означает, что в реакцию с глюкозой вступает белковый продукт — глобин, находящийся в гемоглобине. А три месяца — это срок жизни эритроцитов.

Если человек чувствует себя здоровым и при измерении уровня сахара натощак глюкоза не повышена, анализ можно не делать. Но он обязателен для тех, у кого показатели сахара выше нормы либо повышаются после еды, даже немного. По уровню гликозилированного гемоглобина мы судим, эффективно ли лечение пациента. Если показатель менее семи процентов, то человек лечится правильно и вероятность осложнений низкая. В случае, когда гликозилированный гемоглобин превышает приемлемый (целевой) уровень, лечение нужно корректировать. Меняем препараты, добавляем другие или предлагаем перейти на инсулин. Это поможет предотвратить осложнения.

* — Лариса Ивановна, Киев. В этом году Минздрав Украины ввел для диабетиков обязательный анализ на гликозилированный гемоглобин. Если его показатель выше семи с половиной процентов, то человеку нужно платить за инсулин. Не кажется ли вам это несправедливым, ведь сахар в крови повышается не только из-за неправильной еды? На него влияют заболевания щитовидной железы, стрессы, предменструальный синдром и даже банальная простуда.

— Это нововведение не касается детей, беременных женщин, студентов, людей с плохим зрением. Они и дальше будут получать инсулин бесплатно, независимо от уровня гликозилированного гемоглобина. Всем остальным придется регулярно — раз в три месяца — сдавать анализ, чтобы подтвердить, что диабет компенсирован. Кстати, до конца года уровень гликозилированного гемоглобина не должен превышать восемь процентов, а с 1 января — семь с половиной.

Если же показатель выше и объективных причин для его повышения нет, то нужно переходить с дорогостоящих инсулинов на более дешевые либо, если пациент не желает, доплачивать разницу между дорогим препаратом и более дешевым аналогом.

Вы правильно сказали, что на уровень сахара влияет множество причин. Но дело врача подобрать правильную дозу инсулина, которая нормализует повышенный сахар, а пациента — тщательно выполнять назначения.

* — Это Светлана Романовна, киевлянка. У меня диабет второго типа, и с 2011 года я получаю инсулин. Но прочитала в Интернете и слышала от других людей с диабетом, что облепиховое масло хорошо снижает сахар в крови. Это так?

— Не думаю, что лечить диабет облепиховым маслом хорошая идея. По сравнению с инсулином польза от масла незначительная.

— Я не собираюсь отменять уколы. А как нужно принимать масло?

— Лучше вместе с едой и максимум — чайную ложку. Масло облепихи может оказывать слабительное действие, к тому же имеет противопоказания. Лучше посоветуйтесь с вашим семейным врачом.

* — Звонит Антонина из Костополя Ривненской области. Интересует, снижает ли сахар белый кефирный грибок?

— Грибки содержат положительную микрофлору, которая нормализует всасывание углеводов, а ведь именно они повышают сахар в крови. Меньше всасывается углеводов — ниже уровень сахара. Но кефирный грибок лучше использовать для приготовления домашних йогуртов.

— Я начала пить чай с листьями моринги. Можно?

— Это растение входит в состав пищевых добавок, которые рекомендуются пациентам с преддиабетом — состоянием, предшествующим самой болезни. Но заменять добавками или травяным сбором лекарства от диабета не следует. Если чай с морингой вам помогает, пейте на здоровье, но предварительно ознакомьтесь с инструкцией к биодобавке.

* — Беспокоит Марина из Ирпеня Киевской области. Звоню по просьбе соседа, которому 90 лет. Он принимает таблетки для снижения сахара и очень любит виноград. Можно ему есть эти ягоды?

— Если бы вашему соседу было меньше лет, то я сказала бы, что нельзя. Но пожилой пациент может себе позволить чуть больше вольностей, нежели молодой, поэтому запрещать не буду. Виноград — концентрированная глюкоза — сильно повышает уровень сахара в крови. Но если человек до сих пор принимает таблетки, наверняка у него неплохие показатели повышения сахара (гликемии). Обычно в пожилом возрасте его уровень допускается чуть выше нормы.

— А можно съесть немного изюма или меда?

— Подход такой же: если пожилой человек с диабетом может остановиться, съев пять изюминок или половину чайной ложки меда, то пожалуйста. Это относится и к другим сухофруктам.

— Как насчет специальных сладостей, предназначенных для людей с диабетом?

— Практически все они содержат фруктозу, поэтому употреблять их нужно совсем чуть-чуть, контролируя при этом сахар. При диабете можно съесть даже два квадратика черного горького шоколада с высоким содержанием какао-бобов.

* — Меня зовут Екатерина, звоню из Киева. Мама пять лет назад заболела диабетом второго типа и теперь жалуется, что стала хуже видеть. Можно было избежать осложнения?

— Развитие осложнений — не означает приговор. Если пациент держит сахар в норме, а гликозилированный гемоглобин у него менее семи процентов, то осложнения маловероятны. Но проблема в том, что при втором типе диабета сложно заметить его начало. Часто человек может болеть пять—семь лет, не подозревая о своей болезни. Но организм-то ее ощущает и реагирует осложнением. Нередко бывает, что человек поступает в клинику с заболеванием периферических артерий, инфарктом либо инсультом, или у него прогрессирует ухудшение зрения, а обследование показывает повышенный сахар.

С больными диабетом первого типа проще, ведь у них можно четко установить начало болезни. Всем пациентам необходимо регулярно показываться офтальмологу, эндокринологу, кардиологу, нефрологу.

* — Людмила Ивановна из Чернигова. Мой муж несколько лет страдает диабетом второго типа, принимает таблетки. Но меня беспокоит, что за эти годы он очень поправился.

— Человек с диабетом второго типа нередко имеет избыточный вес или ожирение. Это неудивительно: если нарушена чувствительность тканей к инсулину, поджелудочная железа старается выделить больше гормона. А инсулин относится к анаболическим веществам, то есть способствующим увеличению веса. Кроме того, этот гормон влияет на центр насыщения: если инсулина много — значит, нужно добавить еды. Так запрограммировала природа.

Круг замыкается: избыточный вес приводит к гиперинсулинемии, из-за этого человеку еще больше хочется есть. Под действием инсулина съеденная пища превращается в жировую ткань и откладывается, например, на животе — формируется так называемое висцеральное ожирение по типу яблока: руки-ноги худые, а живот большой. Лишний вес провоцирует не только диабет, но и недуги сердца, сосудов, суставов. Вывод однозначен: нужно худеть.

— Но как?

— Вашему мужу полезно больше двигаться. Эксперты различных ассоциаций диабетологов, в том числе и американской, рекомендуют интенсивную физическую нагрузку минимум 45 минут в день пять раз в неделю. Можно быстро ходить, ездить на велосипеде, чтобы частота пульса выросла в полтора раза. Медленная прогулка, пусть и продолжительная, не считается интенсивной нагрузкой, хотя и приветствуется: организм тратит калории, а мышцы потребляют дополнительную глюкозу, что снижает уровень сахара.

— В какое время дня лучше заниматься физкультурой?

— Предполагается, что физические занятия увеличивают чувствительность ткани к инсулину, и чтобы не допустить резкого снижения уровня сахара ночью, лучше позаниматься в первой половине дня или хотя бы до шести часов вечера. Это особенно важно людям, принимающим инсулин. Если сахар в крови резко снизится в течение четырех-пяти часов, когда человек еще не спит, то с гипогликемией можно справиться.

* — Звонит Ирина из Тернополя. Муж, у которого три месяца назад обнаружили диабет второго типа, начал отказываться от блюд из картофеля, оставляет этот овощ даже в тарелке супа или борща, хотя очень любит. Можно ли ему есть картофель?

— Для людей с диабетом нет жестких пищевых ограничений, но все же количество углеводов лимитировано (а картофель содержит сложный углевод — крахмал). Однако полностью исключать продукты, содержащие углеводы, нельзя, ведь из них наши клетки получают энергию. Вполне допустимо съедать две средние картофелины (в отварном, тушеном или запеченном виде) за один прием пищи. Например, можно позавтракать картофельным пюре, а в обед съесть немного картофеля в супе. Конечно, тучным людям количество продуктов, богатых углеводами, надо ограничивать.

* — Анна Леонидовна, киевлянка. Сын с женой ожидают первенца, и у невестки обнаружили повышенный сахар. Почему он повысился?

— Диабет у беременных (он называется гестационный) не редкость. Он развивается из-за того, что у женщин физиологически снижается чувствительность к инсулину и может нарушиться углеводный обмен. Чтобы его выявить, нужно сделать тест на толерантность к углеводам, который определяет уровень сахара натощак или после еды, и анализ на гликозилированный гемоглобин — он покажет, не было ли скрытой болезни раньше, еще до беременности.

Обычно беременным пациенткам мы назначаем диету, но очень щадящую. Главное — не навредить развитию плода и маме, а вместе с тем удержать сахар в норме. Если он все же растет, необходимо принимать инсулин.

— Диабет пройдет после рождения ребенка?

У всех по-разному. Бывает, что диабет возникает только во время беременности. Причем когда женщина забеременеет снова, сахар в крови вновь повысится. Но иногда болезнь может перейти в первый тип диабета, который не исчезнет после родов. Такое случается, когда склонность к заболеванию была заложена природой и реализовалась во время беременности. У будущей мамы может возникнуть и диабет второго типа. Он после рождения малыша зачастую уходит, но со временем нередко возвращается снова.