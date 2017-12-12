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Признаки менингита, о которых должны знать все родители
Менингит — это заболевание, связанное с воспалением оболочек головного и спинного мозга. Этиология этой болезни может быть разной, но симптомы у различных видов, как правило, схожи.
Считается, что наиболее подвержены этой болезни дети. Поэтому мы решили напомнить родителям о том, как распознать у ребенка менингит и на какие симптомы следует обратить внимание в первую очередь.
Внезапная лихорадка
Одним из признаков менингита является лихорадка, которая начинается внезапно. Ребенок начинает дрожать и жалуется на то, что ему все время холодно.
У больного быстро поднимается температура, сбить которую бывает непросто. Но так как этот симптом является признаком множества заболеваний, следует обратить внимание еще и на другие особенности в изменении состояния ребенка.
Сильная головная боль
Головная боль при менингите часто бывает не просто сильной, а практически невыносимой. При этом часто боль сковывает еще и шею пациента, но из-за того, что голова у больного буквально «раскалывается», он может не обращать на это внимания.
У новорожденных характерным признаком также является выпуклость в области родничка.
Двоение в глазах
Больной менингитом не может сфокусировать зрение, из-за чего изображение в глазах постоянно раздваивается.
Боль в животе, тошнота и рвота
Больной менингитом теряет аппетит. Отчасти это происходит из-за постоянной тошноты, которая может сопровождаться болью в животе и рвотой.
Светочувствительность
Еще одним признаком менингита является боязнь яркого света, из-за которого у ребенка начинают слезиться глаза, а также усиливаются тошнота и головная боль.
Ригидность затылочных мышц
Больной менингитом ребенок находится в особенной узнаваемой позе: лежа на боку с запрокинутой головой и согнутыми ногами. При попытке разогнуть шею у него часто ничего не выходит.
Невозможность разогнуть ноги
Даже если получается наклонить голову ребенка к груди, у него тут же сгибаются в коленях ноги, разогнуть которые в таком положении невозможно. Это явление называется верхним синдромом Брудзинского.
При менингите вместе с ним также проявляется синдром Кернига. При нем невозможно разогнуть в колене ногу, если она поднята примерно на 90°.
Высыпания на коже не бледнеют
При менингите возможны также высыпания на коже. Отличить их от сыпи, которая не связана с менингитом, поможет простой тест.
Возьмите стакан из прозрачного стекла, приложите его к высыпаниям и надавите так, чтобы кожа под стаканом побледнела. Если при этом бледнеет и сыпь, значит, менингита нет. Если сыпь сохранила цвет, стоит насторожиться.
Что делать?
Менингит — опасное заболевание, поэтому при обнаружении его симптомов следует немедленно вызывать скорую помощь. До прибытия врача нужно обеспечить больному покой, тишину и приглушить свет в помещении.
Прибывшему медику нужно рассказать обо всех обнаруженных симптомах. Отказываться от госпитализации при подозрении на менингит категорически не рекомендуется, так как эффективно бороться с ним можно только в стационарных условиях.
Источник interesnovsem.
Теги: Донбасс, менингит, родители, признак
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