Признаки менингита, о которых должны знать все родители

12.12.2017 06:56

Менингит — это заболевание, связанное с воспалением оболочек головного и спинного мозга. Этиология этой болезни может быть разной, но симптомы у различных видов, как правило, схожи.

Считается, что наиболее подвержены этой болезни дети. Поэтому мы решили напомнить родителям о том, как распознать у ребенка менингит и на какие симптомы следует обратить внимание в первую очередь.

Внезапная лихорадка

Одним из признаков менингита является лихорадка, которая начинается внезапно. Ребенок начинает дрожать и жалуется на то, что ему все время холодно.

У больного быстро поднимается температура, сбить которую бывает непросто. Но так как этот симптом является признаком множества заболеваний, следует обратить внимание еще и на другие особенности в изменении состояния ребенка.

Сильная головная боль

Головная боль при менингите часто бывает не просто сильной, а практически невыносимой. При этом часто боль сковывает еще и шею пациента, но из-за того, что голова у больного буквально «раскалывается», он может не обращать на это внимания.

У новорожденных характерным признаком также является выпуклость в области родничка.

Двоение в глазах

Больной менингитом не может сфокусировать зрение, из-за чего изображение в глазах постоянно раздваивается.

Боль в животе, тошнота и рвота

Больной менингитом теряет аппетит. Отчасти это происходит из-за постоянной тошноты, которая может сопровождаться болью в животе и рвотой.

Светочувствительность

Еще одним признаком менингита является боязнь яркого света, из-за которого у ребенка начинают слезиться глаза, а также усиливаются тошнота и головная боль.

Ригидность затылочных мышц

Больной менингитом ребенок находится в особенной узнаваемой позе: лежа на боку с запрокинутой головой и согнутыми ногами. При попытке разогнуть шею у него часто ничего не выходит.

Невозможность разогнуть ноги

Даже если получается наклонить голову ребенка к груди, у него тут же сгибаются в коленях ноги, разогнуть которые в таком положении невозможно. Это явление называется верхним синдромом Брудзинского.

При менингите вместе с ним также проявляется синдром Кернига. При нем невозможно разогнуть в колене ногу, если она поднята примерно на 90°.

Высыпания на коже не бледнеют

При менингите возможны также высыпания на коже. Отличить их от сыпи, которая не связана с менингитом, поможет простой тест.

Возьмите стакан из прозрачного стекла, приложите его к высыпаниям и надавите так, чтобы кожа под стаканом побледнела. Если при этом бледнеет и сыпь, значит, менингита нет. Если сыпь сохранила цвет, стоит насторожиться.

Что делать?

Менингит — опасное заболевание, поэтому при обнаружении его симптомов следует немедленно вызывать скорую помощь. До прибытия врача нужно обеспечить больному покой, тишину и приглушить свет в помещении.

Прибывшему медику нужно рассказать обо всех обнаруженных симптомах. Отказываться от госпитализации при подозрении на менингит категорически не рекомендуется, так как эффективно бороться с ним можно только в стационарных условиях.







Источник interesnovsem.