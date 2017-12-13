Целебная калина: шесть лучших народных средств для здоровья

13.12.2017 07:50

Эксперты рассказали о целебных свойствах ягоды.



Калина - одна из немногих даров природы, которая может храниться в течение нескольких месяцев без консервирования. Именно поэтому зимой у нас есть возможность кушать свежую ягоду и пополнять запас полезных веществ в своем организме.



Польза калины



Многие не знают, что уникальными целебными свойствами обладает не только мякоть ягоды, но и ее косточки, а также кора и листья куста, на котором она растет.



В калине содержатся витамины А, С, Е, Р, калий, кальций, железо, магний, натрий, цинк и прочие вещества, оказывающие колоссальную пользу здоровью.



Такими свойствами обладает калина:



- отхаркивающее;



- общеукрепляющее;



- профилактическое против рака, авитаминоза, заболеваний сердца и сосудов, интоксикации организма;



- снижает артериальное давление;



- выводит из организма токсины и холестерин.



Эти пять народных средств на основе калины улучшат ваше здоровье:



Отвар из калиновых веток лечит кашель и устраняет плохой запах изо рта.Нужно нарезать ветки калины и залить их кипятком, потомить на медленном огне 15 минут, процедить и пить по 1/3 стакана 2 раза в день. Этот отвар обладает успокаивающим и антисептическим свойствами.



Калина против бессонницы и для повышения уровня интеллекта. Эксперты рекомендуют съедать горсть свежих ягод за час до сна. Калина улучшает мозговую деятельность, память и когнитивные возможности, а также помогает успокоиться и быстро уснуть.



Ягоды для молодости и хорошей крови. Приготовьте калиновое пюре при помощи блендера, взбив ягоды вместе с косточками. Поставьте банку с готовым "лекарством" в холодильник и съедайте по чайной ложке 3 раза в день. Это позволит улучшить состав крови, за счет чего вы станете выглядеть лучше.



Листья калины для нормализации пищеварения. Чтобы достичь максимального эффекта, пейте 3 раза в день по чашке чая из калиновых листьев, для приготовления которого вам понадобится 1 столовая ложка измельченных листочков сушеных или свежих и кипяток. Этот чай обладает желчегонным свойством, очищает кровь от токсинов и помогает печени лучше функционировать.



Настойка из корня калины поможет забеременеть. Готовится она так: нарезанный корень калинового кустарника залить водкой в пропорции 1 к 2, закрыть банку крышкой и спрятать ее в темное прохладное место на 2 недели. После чего процедить и пить по столовой ложке перед едой 3-4 раза в день в течение нескольких недель. Эта настойка восстанавливает гормональный фон и способствует выработке эстрогенов, что в результате благотворно отразится на репродуктивной функции.

Источник: http://hronika.info