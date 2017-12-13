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Целебная калина: шесть лучших народных средств для здоровья

13.12.2017 07:50
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Целебная калина: шесть лучших народных средств для здоровья

Эксперты рассказали о целебных свойствах ягоды.

Калина - одна из немногих даров природы, которая может храниться в течение нескольких месяцев без консервирования. Именно поэтому зимой у нас есть возможность кушать свежую ягоду и пополнять запас полезных веществ в своем организме.

Польза калины 

Многие не знают, что уникальными целебными свойствами обладает не только мякоть ягоды, но и ее косточки, а также кора и листья куста, на котором она растет. 

В калине содержатся витамины А, С, Е, Р, калий, кальций, железо, магний, натрий, цинк и прочие вещества, оказывающие колоссальную пользу здоровью.

Такими свойствами обладает калина:

- отхаркивающее;

- общеукрепляющее;

- профилактическое против рака, авитаминоза, заболеваний сердца и сосудов, интоксикации организма;

- снижает артериальное давление;

- выводит из организма токсины и холестерин.

Эти пять народных средств на основе калины улучшат ваше здоровье:

Отвар из калиновых веток лечит кашель и устраняет плохой запах изо рта.Нужно нарезать ветки калины и залить их кипятком, потомить на медленном огне 15 минут, процедить и пить по 1/3 стакана 2 раза в день. Этот отвар обладает успокаивающим и антисептическим свойствами.

Калина против бессонницы и для повышения уровня интеллекта. Эксперты рекомендуют съедать горсть свежих ягод за час до сна. Калина улучшает мозговую деятельность, память и когнитивные возможности, а также помогает успокоиться и быстро уснуть.

Ягоды для молодости и хорошей крови. Приготовьте калиновое пюре при помощи блендера, взбив ягоды вместе с косточками. Поставьте банку с готовым "лекарством" в холодильник и съедайте по чайной ложке 3 раза в день. Это позволит улучшить состав крови, за счет чего вы станете выглядеть лучше.

Листья калины для нормализации пищеварения. Чтобы достичь максимального эффекта, пейте 3 раза в день по чашке чая из калиновых листьев, для приготовления которого вам понадобится 1 столовая ложка измельченных листочков сушеных или свежих и кипяток. Этот чай обладает желчегонным свойством, очищает кровь от токсинов и помогает печени лучше функционировать.

Настойка из корня калины поможет забеременеть. Готовится она так: нарезанный корень калинового кустарника залить водкой в пропорции 1 к 2, закрыть банку крышкой и спрятать ее в темное прохладное место на 2 недели. После чего процедить и пить по столовой ложке перед едой 3-4 раза в день в течение нескольких недель. Эта настойка восстанавливает гормональный фон и способствует выработке эстрогенов, что в результате благотворно отразится на репродуктивной функции.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, калина
 
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