Как не набрать вес во время зимних праздников

15.12.2017 14:15

Во время зимних праздников очень трудно соблюдать правильный режим питания, а тем более диеты.



Лишь одна новогодняя ночь может добавить вам несколько лишних сантиметров на талии, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.



Известный диетолог Джина Флорио поделилась несколькими способами, которые помогут обуздать свою тягу к еде и не переесть за праздничным столом.



Ешьте тогда, когда действительно голодны



Даже за праздничным столом слушайте свой желудок. Если вы уже сыты, то лучше отказаться от дополнительной порции салата или блюда. Старайтесь не набрасываться пищу, а тщательно ее пережевывать. Есть потому, что вам скучно – не стоит, потому что это точно приведет к негативным последствиям.



Не ходите голодными



Перед Новым годом мы можем весь день ходить голодными, чтобы потом поесть на вечеринке или за ужином. Но именно из-за этого вы съедите гораздо больше, чем хотите. Перед ужином съешьте блюдо, богатое белком. Так вы дольше будете чувствовать себя сытыми и отказаться от дополнительных порций.



Не злоупотребляйте алкоголем



Если вы пьете много алкоголя, а воды меньше, то ваш организм будет чувствовать постоянный голод, поэтому вам захочется еще добавки. Вы и не заметите, как сможете съесть полкило салата!



Полностью отказываться от алкоголя не требуется. Просто после каждого бокала алкогольной напитка – выпить стакан воды. Это спасет вас от переедания, а заодно и от опьянения.