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Как облегчить боль в горле народными средствами
Когда появляется боль при глотании, к ней почти всегда добавляешься кашель, общее недомогание, заложенный нос, головная боль, жар.
Это просто пытка. Больное горло может быть лишь временным недомоганием – небольшое раздражение, вызванное низкой влажностью воздуха, а может быть и симптомом болезни. Причинами может быть как простуда, так и инфекция, вызванная стрептококками, или аллергия. В результате инфекции появляется опасность поражения суставов, сердца и почек. Поэтому важно вовремя обратить внимание на боли в горле и обратиться к врачу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Улучшить состояние также помогут средства народной медицины.
Аир обыкновенный. При кашле и боли в горле пить настой сухих корневищ (10 г сырья на 200 мл кипятка) по четверти стакана 3-4 раза в день. Для усиления терапевтического эффекта полощите горло теплым настоем ( 1 ч.л. сухих корневищ залить 300 мл кипятка, настоять 2 часа, процедить.
Алтей коноплевый и алтей лекарственный. Корни данного растения обладают противовоспалительным действием. Поэтому его столетиями используют для лечения бронхита, простуды, кашля и больного горла. Препараты из алтея обволакивают и успокаивают слизистые оболочки, помогая им справиться с бактериями и воспалениями.
Анис обыкновенный. При болях в горле пить настой (1-2 ч.л. на 200 мл кипятка) по четверти стакана 3-4 раза вдень за 30 минут до еды или принимать настойку (20 г на 100 мл 40% спирта) по 20-30 капель 2-3 раза в день.
Теги: Донбасс, здоровье, лечение, горло
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