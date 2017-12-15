Кашель вилікує пиво

15.12.2017 16:35

Багато сучасних алкогольних напоїв були створені з лікувальною метою. Вживати їх для підняття настрою почали значно пізніше. Як лікувати кашель пивом - читайте у "Країні здоров'я".

Однією з методик використання алкогольних напоїв в медичних цілях є лікування кашлю теплим пивом. Як і будь-який нетрадиційний засіб, пиво від кашлю використовується вузьким колом пацієнтів.



Найбільш поширеним варіантом лікування є вживання гарячого пива з медом від кашлю. Для цього на склянку підігрітого пива додають ложку меду, трішки меленої кориці і гвоздики. Засіб вживають перед сном. Лікування кашлю пивом з медом за вказаним рецептом необхідно здійснювати протягом декількох днів. Ефект настає після першого ж застосування.



Також використовують пиво з цукром від кашлю. Потрібно взяти 1,5 л пива, 250 г цукру, два лимона, одну чайну ложку листя анісу, дві столові ложки подрібненого кореня солодки. Лимони очищаємо від насіння і пропускаємо через м'ясорубку разом з шкіркою. Додаємо всі компоненти в пиво, перемішуємо поки цукор не розчиниться. Все варимо на водяній бані одну годину. Потім остуджуємо і фільтруємо через марлю. Засіб необхідно вживати по одній столовій ложці три рази в день.



Необхідно знати, що темне пиво від кашлю допомагає за рахунок прискорення обміну речовин. Рекомендації щодо того, як вилікувати кашель пивом, не дають гарантію на одужання. Ефективність народних засобів залежить від великої кількості факторів і тому допомагає не всім.