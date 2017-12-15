Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами

15.12.2017 09:19

Эксперты поделились информацией, которая поможет вам хорошенько высыпаться в зимний период.



Для большинства людей ранний подъем, когда за окном еще тепло, да и холодно, это самое настоящее наказание. Даже соблюдение правила "7-8 часов для полноценного сна" не работает зимой и люди просыпаются в напряжении, ощущая жуткую сонливость.



Чтобы быстро и рано просыпаться, а также чувствовать себя бодрым, нужно научиться правильно спать. А как это сделать, рассказали эксперты:



Ужинать не позднее 19:00. Организму нужно дать время для отдыха, а перерабатывая всю ночь ужин, который состоялся в 11 вечера, он вряд ли отдохнет.



Благоприятная температура воздуха в спальне. Воздух должен быть чистым и свежим, немного прохладным, так вы быстрее уснете и лучше выспитесь.



Спать не менее 9 часов, а еще лучше - 10. Зимой медики не просто разрешают, а рекомендуют спать на 1-2 часа дольше, чем обычно.



Быстро встать с постели и сделать зарядку. Это позволит вам в миг проснуться и взбодриться.



Контрастный душ. Люди, которые регулярно принимают контрастный душ, отмечают, что намного быстрее приходят в чувства зимним утром, чем если бы открывали только кран горячей воды.



Вкусный завтрак - не всегда полезный. С утра, особенно зимой, вам необходимо не только проснуться и побороть сонливость, но и получить дозу приятных эмоций. В этом поможет кружка натурального ароматного кофе и кусочек торта или шоколада.



Чистое постельное белье. Спать на пахнущем свежестью белье гораздо приятнее, да и эксперты утверждают, что в таких условиях человек лучше высыпается.



Каждый из этих факторов важен, сделав их своей привычкой, вы сможете хорошо высыпаться и быть бодрыми даже в самый морозный зимний день.

Источник: http://hronika.info