Все рубрики раздела
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Среди самых важных продуктов, на качество которых нужно обратить внимание 10:40
- 5 привычек, которые разрушают глаза07:48
- Как помочь себе, если болит ухо07:30
- Кожные заболевания: как распознать и как лечить07:17
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
Пять продуктов, заряжающих энергией
Чтобы свернуть горы, вам нужна энергия. Ее источники наверняка есть в вашем холодильнике и ждут, когда вы будете готовы подзарядиться.
Скажем сразу, если ты чувствуешь хроническую усталость, это повод обратиться к врачу для установления причины, которой может быть и анемия, и снижение функции щитовидной железы, и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если проблем нет, то загляни к себе в тарелку: может быть, причина вялости – в твоем питании, и тебе просто не хватает нужных микроэлементов и витаминов. В таком случае держи список продуктов, которые обеспечат тебя нужной энергией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на weekend.rambler.ru.
Черная смородина
Эта ягода – просто чемпион по содержанию витамина С, главного антиоксиданта, который участвует во всех химических процессах организма и к тому же борется со свободными радикалами. При дефиците витамина С все химические процессы в организме протекают медленнее, а как результат – снижается жизненный тонус. Заметь, всего в одной горсти свежей или замороженной смородины содержится суточная норма витамина С! Только помни, он не переносит нагревания, поэтому лучше включи в меню свежие ягоды.
Свежие сезонные овощи
Весной и летом проблем с тем, чтобы найти молодую зелень, салатные листья или морковку, не стоит. А все эти овощи содержат массу полезных каротиноидов – химических элементов, которые в организме превращаются в витамин А. Кроме него, в молодой зелени содержится витамин С, фолиевая кислота, необходимая для работы мозга и мышц, и много полезных флавоноидов растений. Они являются мощными антиоксидантами и помогают бороться со стрессом.
Бананы
Диетологи то ругают, то хвалят бедные бананы, но если ты соблюдаешь основные принципы правильного питания, то этот фрукт – отличный перекус в обеденное время, особенно если ты в постоянном движении. Небольшой банан весит всего 100 граммов, в нем лишь 100 калорий и 20 граммов углеводов. К тому же в нем мало органических кислот и он дает ощущение сытости надолго. Но самое главное – в банане содержится калий и магний, которые необходимы для физической и умственной выносливости. В общем, если тебе предстоит мозговой штурм или длительная физическая работа – перекус в виде банана как нельзя кстати.
Темный шоколад
Ну куда же без него? Кофеин и теобромин – главные стимуляторы мозга, активизирующие нейронные связи. Как раз они и заставляют твои мысли носиться со скоростью света и вообще креативить. Только учти, главное тут – соблюдать меру, так как даже к самому сильному стимулятору можно привыкнуть. И выбирай, конечно, только правильный продукт: он должен состоять из тертого какао, какао-масла и сахарной пудры. В составе допускается лецитин и молоко, если шоколад молочный.
Свежая морская рыба
Источник полноценного легкоусвояемого белка для построения мышц и йода. Он нужен тебе для активной работы щитовидной железы, без которой твой метаболизм впадает в спячку. Если получается, ешь ее хоть каждый день – запекай в духовке или готовь на пару и обязательно используй в качестве гарнира свежую зелень.
Теги: Донбасс, здоровье, продукты
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- В Киеве запахло кровью: собирается Антимайдан
- В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото
- Военные пенсионеры получат прибавку 1,5 тысячи гривен – Гройсман
- В КПВВ "Новотроицкое" произвели задержание