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Эти недорогие продукты быстро снизят давление
Некоторые из этих продуктов всегда есть в вашем холодильнике, но об их пользе вам ничего неизвестно.
Артериальное давление может повыситься в любой момент и по разным причинам. Особенно, следует быть осторожными гипертоникам, которые чаще остальных страдают от скачков давления.
Народная медицина предлагает достойную альтернативу таблеткам - продукты питания, которые чаще все используют в качестве специй и пряностей. Оказывается, эти продукты очищают сосуды и усиливают кровообращение, за счет чего давление не повышается.
Эти продукты предупреждают гипертонию и снижают давление:
- лук и чеснок благодаря фитонцидам очищают сосуды и снижают уровень холестерина, за счет чего снижается и давление;
- оливковое масло способно снизить давление в кротчайшие сроки, об этом писал итальянский ученый Альдо Феррара, которому удалось прийти к выводу в своих исследованиях, что регулярное употребление масла оливы на 40% защищает гипертоников от скачков давления;
- боярышником ученые предлагают заменить лекарства против гипертонии, потому как эти ягодки действительно обладают силой, благодаря которой постепенно снижается артериальное давление и затем стабилизируется;
- орегано, кардамон и корица снижают давление очень быстро, потому что воздействуют на сосуды, как щетка, сносящая со стенок артерий холестериновые и жировые клетки, которые обычно и способствуют сужению сосудов и повышению артериального давления.
Эксперты утверждают, что при повышении артериального давления можно в считанные минуты снизить его показатели, если съесть один из предложенных продуктов-целителей, так что носите самый вкусный из них всегда с собой.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, давление
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