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Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
Врачи предупреждают об опасной кожной болезни, которую легко можно подхватить через одежду и игрушки. Об этом сообщает bzns.media со ссылкой на Gazeta.ua.
Родители 6-летней пациентки не хотели признавать, что ребенок заболел чесоткой.
"Впервые болезнь проявилась в семь месяцев. С тех пор врачи назначали препараты против атопического дерматита. Ничего не помогало. Состоятельные родители обиделись на мой диагноз - чесотка. Мол, ребенок с элитной школы не может ее иметь. Большинство думают, что это болезнь людей за чертой бедности. Однако чесоткой может заболеть любой", - рассказывает Марина Анфилова, дерматовенеролог из Киева.
Родители пошли к другим врачам. Через полгода вернулись, чтобы попробовать лечение от чесотки. Оказалось, девочка заразилась дома от няни, которая принесла болезнь от своего внука.
"Чесотка проявляется на теле прыщами, которые высыпают попарно. Их особенность - сильный зуд в вечернее и ночное время. Именно тогда клещ, вызывающий заболевание, начинает под кожей рыть ходы", - говорит врач.
Болезнь быстрее прогрессирует у детей, потому что они не контролируют зуд. Могут так расчесать высыпания, присоединится еще и инфекция.
"Бывает такая разновидность болезни - чесотка чистоплотных людей. У них есть зуд и лишь несколько прыщей на теле. Только по ночному зуду можно заподозрить чесотку", - поясняет медик.
Человек заражается от другого человека, когда есть контакт тело-тело, а также через одежду, инфицированную клещом, или мягкими игрушками.
"Всегда советую не надевать чужие вещи на голое тело. Даже новые, которые до вас кто-то мерил", - предупреждает она.
Чесотка проявляется мелкими прыщами или пузырьками, которые очень чешутся. Бывают на боках, на животе, на половых органах. Если не лечить, болезнь может перейти на все тело. Присоединяется бактериальная или вирусная инфекция.
"У взрослых, в отличие от детей, никогда не поражаются подошвы, ладони и лицо. У детей значительно тоньше и чувствительнее кожа. Неосложненную чесотку удается вылечить за неделю, а усложненную - в несколько раз дольше. Есть пациенты, которые лечатся по шесть-восемь месяцев. Клещ настолько прочно засел", - добавляет она.
Препараты назначает врач. Это протискабиозные средства, убивающие клеща - серная мазь или бензилбензоат. Если к чесотке присоединилась инфекция, ее лечат антивирусными препаратами или антибиотиками.
Горячая вода и пар убивают клеща. Поэтому одежду нужно стирать при температуре 90 градусов Цельсия и гладить горячим утюгом после стирки.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, болезнь, чесотка
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