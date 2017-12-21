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5 привычек, которые разрушают глаза
Ежедневно мы повторяем одни и те же действия, не подозревая, на сколько они вредны для глаз. Иногда, мы даже не замечаем, как постоянные механические действия тихонько убивают нас изнутри.
Чтение с экрана гаджетов
Мигающие блики на экране, яркий свет, направлен в глаза, мелкий шрифт – все это наносит вред нашему зрению. Даже полностью здоровый глаз не может бесследно выдержать такое напряжение. Может вы заметили, что производители постоянно улучшают свойства техники: разрешение, подсветка, что сводит к минимуму количество пикселей. Да, эти показатели действительно делают экран качественней. Но о том, как это отразится на наших глазах, производители умалчивают. Так какова стоимость довольствия модными гаджетами?
Просмотр телевизора в темной комнате
Бывает, что, подготовившись ко сну, вы, напоследок, просматриваете телевизор в неосвещенной комнате, ведете переписку или смотрите ленту новостей на смартфоне? Подобные действия в полной темноте могут вызвать головную боль, сухость, покраснение глаз или вовсе его потерю.
Если вы так уж желаете досмотреть передачу или дочитать последнюю главу, включите лампу.
Трение глаз
Случалось, ли, что вы убираете соринку или ресничку с глаза, а затем, хорошенько трете его? Такое действие может повредить систему кровеносных сосудов под веками. Плюс ко всему, вы можете занести на слизистую глаза огромное количество бактерий.
Для снятия раздражения приложите холодный компресс.
Чрезмерное пользование каплями для глаз
Если вы думаете, что разрекламированные капли устранят 101 проблему, то это далеко не так. Как правило, большее количество таких препаратов лишь уменьшают процент сухости и покраснения глаз, но не устраняют причину возникновения этих симптомов.
Приобретайте только те капли, что назначил вам офтальмолог.
Недосыпание
Из-за недосыпа у человека может появиться ряд проблем: депрессия, прибавление веса, снижение иммунитета и зрительной способности.
Для каждого, здоровый сон – это залог крепкого здоровья и отличного зрения. Для нормальной жизнедеятельности, время на сон должно выделяться не меньше семи часов в сутки.
Источник opticlub.
Теги: Донбасс, вред, глаз, привычка
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- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
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