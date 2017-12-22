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Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка
Фармацевтический рынок в развивающихся странах на 10% состоит из поддельных медицинских изделий и лекарств низкого качества
Данную информацию обнародовала Всемирная организация здравоохранения.
«Наиболее распространенными нелицензионными или некачественными медицинскими препаратами являются лекарства против малярии и антибиотики», — говорится в сообщении ВОЗ.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также отметил, что некачественные лекарства вызывают не только болезни и смерть, но и приводят к росту числа бактерий, стойких к антибиотикам.
Еще в 2013 году ВОЗ начала сбор правительственных отчетов относительно поддельных препаратов. С того времени организация получила около 1,5 тыс. сообщений о поддельных или некачественных лекарствах. 42 % таких сообщений поступили из стран Африки, 21 %– из Америки и еще 21 % – из Европы.
Чаще всего фальсифицируют медпрепараты не очень сложные по составу, не очень дорогие, и, как правило, те, по которым в настоящее время идет маркетинговая кампания.
Ранее Politeka писала о том, как сэкономить на лекарствах, но не на эффективности лечения.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, медицина, лекарства
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- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
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