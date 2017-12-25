Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Як правильно мити руки?

25.12.2017 22:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Як правильно мити руки?

Мікробіолог Університету Орегон розповів виданню "Science Alert", як ефективно мити руки, щоб запобігти розмноженню хвороботворних бактерій. Дослідник вважає, що більшість людей недостатньо ретельно очищає шкіру долонь від патогенних мікробів.

За словами вченого, існують дві основні стратегії боротьби проти мікроорганізмів, що розмножуються на поверхні шкіри. По-перше, це зменшення числа бактерій при змиванні бруду водою з використанням мила. Цього достатньо для зниження ризику інфекційної діареї. По-друге, ефективніше знищення мікробів за допомогою продуктів з антибактеріальними речовинами (хлор, пероксид, триклозан).

Однак, антибактеріальні препарати сприяють появі стійких хвороботворних бактерій. Крім того, вони можуть завдати шкоди здоров'ю. Встановлено, що триклозан, що використовується в милі, зубній пасті і дезодорантах, змінює гормональний баланс в організмі тварин.

Фахівці рекомендують зволожити руки чистою водою, наносити мило на шкіру протягом 20-30 секунд, потім ретельно змити його і витерти руки паперовим рушником або використовувати сушилку. Якщо мило і вода недоступні, то потрібно використовувати дезінфікуючий засіб, що містить 60 % спирту.

 

Джерело: http://zdorovia.com.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, руки, мытье
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх