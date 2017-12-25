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Як правильно мити руки?
Мікробіолог Університету Орегон розповів виданню "Science Alert", як ефективно мити руки, щоб запобігти розмноженню хвороботворних бактерій. Дослідник вважає, що більшість людей недостатньо ретельно очищає шкіру долонь від патогенних мікробів.
За словами вченого, існують дві основні стратегії боротьби проти мікроорганізмів, що розмножуються на поверхні шкіри. По-перше, це зменшення числа бактерій при змиванні бруду водою з використанням мила. Цього достатньо для зниження ризику інфекційної діареї. По-друге, ефективніше знищення мікробів за допомогою продуктів з антибактеріальними речовинами (хлор, пероксид, триклозан).
Однак, антибактеріальні препарати сприяють появі стійких хвороботворних бактерій. Крім того, вони можуть завдати шкоди здоров'ю. Встановлено, що триклозан, що використовується в милі, зубній пасті і дезодорантах, змінює гормональний баланс в організмі тварин.
Фахівці рекомендують зволожити руки чистою водою, наносити мило на шкіру протягом 20-30 секунд, потім ретельно змити його і витерти руки паперовим рушником або використовувати сушилку. Якщо мило і вода недоступні, то потрібно використовувати дезінфікуючий засіб, що містить 60 % спирту.
Джерело: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, руки, мытье
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