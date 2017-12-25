Все рубрики раздела
- Как научиться испытывать бодрость по утрам: 7 правил10:48
- В Украине запретили популярное лекарство от переедания09:00
- Волос растет в ухе? Это предупреждающий знак08:15
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Среди самых важных продуктов, на качество которых нужно обратить внимание 10:40
- 5 привычек, которые разрушают глаза07:48
Как научиться испытывать бодрость по утрам: 7 правил
Всем знакомо это острое нежелание расставаться с подушкой и одеялом поутру, выходить куда-то, где темно и холодно, сражаясь с усталостью. Однако существуют люди — те редкие люди, — которые умеют проснуться ни свет ни заря бодрыми. Есть ли способы научиться такому же навыку?
Постель особенно манит зимой, когда и утро назвать утром язык не поворачивается. Эксперт по сну и физиолог Нерина Рамлакхен поделилась главными советами, которые пригодятся всем в зимний период и научат просыпаться по первому звонку будильника, а не по двадцатому.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Первый совет — подготовьте себя и других к следующему дню. Скажите себе, а также родственникам или друзьям, что вы твердо намерены победить сонливость поутру. Заранее приготовьте нужные вещи на утро — одежду, посуду для завтрака, ноутбук оставьте там, где планируете за ним поработать перед поездкой в офис.
Второе: убедите себя, что вы можете. Если вы постоянно убеждаете себя, что вы не жаворонок, то пришло время все менять. Вместо того чтобы бесконечно ворчать о том, как тяжело вставать по утрам, скажите себе, что вы с нетерпением ждете заветных цифр на будильнике — 7:15 (или других). Вас они больше не пугают, вы легко проснетесь. Самовнушение — очень мощный метод, отмечает Рамлакхен.
Перед сном проверьте отопление — не засыпайте в непрогретом доме. Слишком сильно нагревать помещение тоже не стоит, остановитесь на 23–24 °C. Вам будет легче выбраться из-под одеяла утром. Либо спите в теплой пижаме.
Четвертое: не засыпайте в абсолютной темноте без надобности. Если вы не страдаете расстройствами сна, приоткройте жалюзи или раздвиньте занавески. Пусть свет проникает в комнату. Если вы начнете практиковать этот способ весной или летом, вы сможете выработать привычку просыпаться, как только солнечные лучи коснутся ваших глаз. Зимой этот способ тоже будет работать.
Рамлакхен рекомендует ограничивать использование смартфонов, компьютеров и других экранов за 30–45 минут до сна. Такие меры снизят уровни тревоги. Все мобильные устройства лучше всего оставлять на прикроватной тумбочке или на комоде в пространстве спальни, но не засыпать с ними в обнимку.
Шестой совет касается питания. Перед сном лучше не пить алкогольные или кофеиносодержащие напитки, поскольку они лишат вас нормального глубокого сна и не оставят шансов проснуться бодрым. Забудьте о кофеине после 16:00 — период его выведения из организма составляет больше пяти часов. Утром старайтесь выпивать стакан воды — этот ритуал мгновенно запускает обменные процессы и активирует выработку энергии.
Последний совет — будьте оптимистами. Просыпаясь поутру, думайте не о том, как много дел вам предстоит сделать, как сложно жить, какая ужасная погода и т. д., а о том, что полезного вы можете извлечь из нового дня. Это смелый вопрос, подчеркивает эксперт, но он необходим, если вы хотите действительно просыпаться по утрам и жить жизнью, которую любите.
Теги: Донбасс, бодрость, утро
- Самый масштабный обмен пленными: Геращенко назвала главные трудности переговоров14:15
- Боевики снова устроили провокацию в районе КПВВ "Марьинка"13:15
- Сепаратисты «ДНР» из «Градов» уничтожают целые поселки Донбасса: опубликовано видео из Новолуганского о зверствах террористов — кадры12:20
- Могут свернуть "ДНР": политолог назвал главную интригу выборов в России12:00
- Захарченко рассказал об обмене пленными11:20
- Боевики нанесли урон военным на Донбассе10:20
- Как получить наследство на неподконтрольной территории Донбасса08:45
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Ученые впервые засняли одно из самых редких животных15:20
- Глава МИД России призвал США и КНДР к переговорам15:07
- Десять лет тюрьмы из-за вонючих носков: россияне не перестают удивлять (ВИДЕО)14:49
- В Харькове подорвали машину бывшего начальника областной Нацполиции14:35
- Самый масштабный обмен пленными: Геращенко назвала главные трудности переговоров14:15
- Выборы в РФ: ОБСЕ и Европа отказались направить наблюдателей в Крым13:58
- Запрещенный в Украине артист купил квартиру в Одессе13:30
- Боевики снова устроили провокацию в районе КПВВ "Марьинка"13:15
- Суд Москвы оправдал сделку Siemens с РФ на поставку газовых турбин в Крым12:58
- Год Желтой Собаки: как он изменит мир12:40
- Ученые впервые засняли одно из самых редких животных15:20
- Как научиться испытывать бодрость по утрам: 7 правил10:48
- Нумерологический гороскоп на 2018 год09:17
- В Украине запретили популярное лекарство от переедания09:00
- Волос растет в ухе? Это предупреждающий знак08:15
- Как привлечь деньги и удачу в новогоднюю ночь08:00
- Древнейшие мумии могут исчезнуть: названа причина07:45
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- Военные пенсионеры получат прибавку 1,5 тысячи гривен – Гройсман
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?