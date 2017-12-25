Как научиться испытывать бодрость по утрам: 7 правил

25.12.2017 10:48

Всем знакомо это острое нежелание расставаться с подушкой и одеялом поутру, выходить куда-то, где темно и холодно, сражаясь с усталостью. Однако существуют люди — те редкие люди, — которые умеют проснуться ни свет ни заря бодрыми. Есть ли способы научиться такому же навыку?



Постель особенно манит зимой, когда и утро назвать утром язык не поворачивается. Эксперт по сну и физиолог Нерина Рамлакхен поделилась главными советами, которые пригодятся всем в зимний период и научат просыпаться по первому звонку будильника, а не по двадцатому.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.



Первый совет — подготовьте себя и других к следующему дню. Скажите себе, а также родственникам или друзьям, что вы твердо намерены победить сонливость поутру. Заранее приготовьте нужные вещи на утро — одежду, посуду для завтрака, ноутбук оставьте там, где планируете за ним поработать перед поездкой в офис.



Второе: убедите себя, что вы можете. Если вы постоянно убеждаете себя, что вы не жаворонок, то пришло время все менять. Вместо того чтобы бесконечно ворчать о том, как тяжело вставать по утрам, скажите себе, что вы с нетерпением ждете заветных цифр на будильнике — 7:15 (или других). Вас они больше не пугают, вы легко проснетесь. Самовнушение — очень мощный метод, отмечает Рамлакхен.



Перед сном проверьте отопление — не засыпайте в непрогретом доме. Слишком сильно нагревать помещение тоже не стоит, остановитесь на 23–24 °C. Вам будет легче выбраться из-под одеяла утром. Либо спите в теплой пижаме.



Четвертое: не засыпайте в абсолютной темноте без надобности. Если вы не страдаете расстройствами сна, приоткройте жалюзи или раздвиньте занавески. Пусть свет проникает в комнату. Если вы начнете практиковать этот способ весной или летом, вы сможете выработать привычку просыпаться, как только солнечные лучи коснутся ваших глаз. Зимой этот способ тоже будет работать.



Рамлакхен рекомендует ограничивать использование смартфонов, компьютеров и других экранов за 30–45 минут до сна. Такие меры снизят уровни тревоги. Все мобильные устройства лучше всего оставлять на прикроватной тумбочке или на комоде в пространстве спальни, но не засыпать с ними в обнимку.



Шестой совет касается питания. Перед сном лучше не пить алкогольные или кофеиносодержащие напитки, поскольку они лишат вас нормального глубокого сна и не оставят шансов проснуться бодрым. Забудьте о кофеине после 16:00 — период его выведения из организма составляет больше пяти часов. Утром старайтесь выпивать стакан воды — этот ритуал мгновенно запускает обменные процессы и активирует выработку энергии.



Последний совет — будьте оптимистами. Просыпаясь поутру, думайте не о том, как много дел вам предстоит сделать, как сложно жить, какая ужасная погода и т. д., а о том, что полезного вы можете извлечь из нового дня. Это смелый вопрос, подчеркивает эксперт, но он необходим, если вы хотите действительно просыпаться по утрам и жить жизнью, которую любите.