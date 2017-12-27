Три самых популярных продукта для лечения простуды дома

27.12.2017 22:28

Эти продукты чаще всего используют для лечения сезонных заболеваний.



Не все простудившиеся зимой люди обращаются за помощью к медикам, а предпочитают спасаться самостоятельно, используя известные народные методы. Если речь идет о простуде, а не о гриппе, то данные способы лечения вполне допустимы. Но не стоит забывать, что первые признаки гриппа и простуды могут быть идентичными, поэтому осмотр больного врачом точно не повредит.



Лимон



В лимонах содержится много витамина С, собственно поэтому их и рекомендуют употреблять при простудах и вирусных заболеваниях, ведь он укрепляет иммунитет и помогает организму восстанавливаться. Хотя, ученые считают, что витамин С больше полезен в качестве профилактики сезонных недугов, а если совместить его прием с медом, вот тогда можно добиться желаемого эффекта лечения ОРВИ или простуды.



Мед



Немногие люди знают, что мед - это природный антисептик, обладающий бактерицидными свойствами. Плюс ко всему, мед может поспособствовать обезболиванию, например, горла при простуде.



В отличие от каких-то других продуктов, которые применяют в "домашнем" лечении тех или иных заболеваний, мед приемлет даже официальная медицина. Ученые проводили массу исследований и выявили, что мед действительно снимает боли в горле и сокращает кашлевой рефлекс. Больные, употребляющие мед во время лечения простуды, по ночам меньше кашляют, да и днем приступы кашля случаются редко.



Водка и вино



Эти алкогольные напитки нередко используют в качестве антибактериального противовирусного средства, употребляя внутрь. А водку могут еще и наружно использовать, обтираясь ею или делая компрессы.



Всем известно, что приняв дозу крепкого алкоголя, у человека может сразу перестать болеть горло при простуде. А теплое красное вино не просто согревает, но и способствует устранению кашля, насморка и других симптомов простудных заболеваний.



Но ученые до сих пор не заявили официально, что спиртные напитки - лучшее лекарство против простуды.



В любом случае, надеяться, что мед, лимон и водка - это 100%-е лекарства, которые спасут вас и от простуды и от гриппа, не стоит и, тем более, это может быть опасно для жизни в целом, так как некоторые вирусы гриппа в считанные дни разрушают иммунную систему и внутренние органы, после чего врачи становятся бессильными.

Источник: http://hronika.info