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Три самых популярных продукта для лечения простуды дома
Эти продукты чаще всего используют для лечения сезонных заболеваний.
Не все простудившиеся зимой люди обращаются за помощью к медикам, а предпочитают спасаться самостоятельно, используя известные народные методы. Если речь идет о простуде, а не о гриппе, то данные способы лечения вполне допустимы. Но не стоит забывать, что первые признаки гриппа и простуды могут быть идентичными, поэтому осмотр больного врачом точно не повредит.
Лимон
В лимонах содержится много витамина С, собственно поэтому их и рекомендуют употреблять при простудах и вирусных заболеваниях, ведь он укрепляет иммунитет и помогает организму восстанавливаться. Хотя, ученые считают, что витамин С больше полезен в качестве профилактики сезонных недугов, а если совместить его прием с медом, вот тогда можно добиться желаемого эффекта лечения ОРВИ или простуды.
Мед
Немногие люди знают, что мед - это природный антисептик, обладающий бактерицидными свойствами. Плюс ко всему, мед может поспособствовать обезболиванию, например, горла при простуде.
В отличие от каких-то других продуктов, которые применяют в "домашнем" лечении тех или иных заболеваний, мед приемлет даже официальная медицина. Ученые проводили массу исследований и выявили, что мед действительно снимает боли в горле и сокращает кашлевой рефлекс. Больные, употребляющие мед во время лечения простуды, по ночам меньше кашляют, да и днем приступы кашля случаются редко.
Водка и вино
Эти алкогольные напитки нередко используют в качестве антибактериального противовирусного средства, употребляя внутрь. А водку могут еще и наружно использовать, обтираясь ею или делая компрессы.
Всем известно, что приняв дозу крепкого алкоголя, у человека может сразу перестать болеть горло при простуде. А теплое красное вино не просто согревает, но и способствует устранению кашля, насморка и других симптомов простудных заболеваний.
Но ученые до сих пор не заявили официально, что спиртные напитки - лучшее лекарство против простуды.
В любом случае, надеяться, что мед, лимон и водка - это 100%-е лекарства, которые спасут вас и от простуды и от гриппа, не стоит и, тем более, это может быть опасно для жизни в целом, так как некоторые вирусы гриппа в считанные дни разрушают иммунную систему и внутренние органы, после чего врачи становятся бессильными.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, простуда, лечение
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