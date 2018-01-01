Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»

01.01.2018 19:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»

Она посоветовала пить много воды и кушать легкие блюда


Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook дает советы, как избавиться от похмелья. Публикация на странице Супрун обнародована 1 января.

«Похмелье возникает, поскольку основным компонентом алкогольных напитков является этанол – это токсическое вещество, которое влияет на организм как диуретик (мочегонное средство), и поэтому может быстро привести к обезвоживанию. Именно обезвоживание является основной причиной обычных проявлений похмелья: головной боли, тошноты, ощущения сухости во рту и тому подобное», – пишет и.о. министра.

По ее словам, в первую очередь, для смягчения симптомов похмелья необходимо восстановить нормальный уровень воды в организме, лучше всего это сделать, выпив значительное количество воды в тот же день перед сном.

«Сладости помогут успокоиться и предотвратить дрожание. Однако стоит помнить, что в некоторых случаях, сначала лучше принять антациды (препараты, нейтрализующие кислотность желудочного сока) для предупреждения проблем с пищеварением. Бульон или жидкий суп с овощами или крупой являются превосходными источниками витаминов и минералов, поэтому эти блюда помогут быстрее восстановить баланс полезных и питательных веществ в организме. Кроме того, супы и бульоны легко перевариваются в желудке», – добавила она.

Супрун подчеркнула, что не стоит пить алкоголь для смягчения симптомов похмелья – это не поможет. «Прием дозы алкоголя утром может просто отложить проявление симптомов похмелья. Лучше вообще не употреблять алкоголь в течение двух следующих суток, если вы выпили лишнего накануне, не смотря на то, были проявления похмелья или нет, ведь организму нужно время, чтобы восстановиться», – написала и.о. министра.

По данным Всемирной организации здравоохранения, со злоупотреблением алкоголем связаны 3,3 млн смертей в мире ежегодно.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь, советы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх