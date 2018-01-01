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Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»
Она посоветовала пить много воды и кушать легкие блюда
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook дает советы, как избавиться от похмелья. Публикация на странице Супрун обнародована 1 января.
«Похмелье возникает, поскольку основным компонентом алкогольных напитков является этанол – это токсическое вещество, которое влияет на организм как диуретик (мочегонное средство), и поэтому может быстро привести к обезвоживанию. Именно обезвоживание является основной причиной обычных проявлений похмелья: головной боли, тошноты, ощущения сухости во рту и тому подобное», – пишет и.о. министра.
По ее словам, в первую очередь, для смягчения симптомов похмелья необходимо восстановить нормальный уровень воды в организме, лучше всего это сделать, выпив значительное количество воды в тот же день перед сном.
«Сладости помогут успокоиться и предотвратить дрожание. Однако стоит помнить, что в некоторых случаях, сначала лучше принять антациды (препараты, нейтрализующие кислотность желудочного сока) для предупреждения проблем с пищеварением. Бульон или жидкий суп с овощами или крупой являются превосходными источниками витаминов и минералов, поэтому эти блюда помогут быстрее восстановить баланс полезных и питательных веществ в организме. Кроме того, супы и бульоны легко перевариваются в желудке», – добавила она.
Супрун подчеркнула, что не стоит пить алкоголь для смягчения симптомов похмелья – это не поможет. «Прием дозы алкоголя утром может просто отложить проявление симптомов похмелья. Лучше вообще не употреблять алкоголь в течение двух следующих суток, если вы выпили лишнего накануне, не смотря на то, были проявления похмелья или нет, ведь организму нужно время, чтобы восстановиться», – написала и.о. министра.
По данным Всемирной организации здравоохранения, со злоупотреблением алкоголем связаны 3,3 млн смертей в мире ежегодно.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь, советы
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