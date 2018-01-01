Наслідки похмілля: поради косметологів

01.01.2018 18:33

Експерти в галузі косметології назвали прості поради, які допоможуть замаскувати симптоми похмілля. Вони будуть особливо корисні в прийдешні новорічні свята.

Не забувайте про очищення. Хоча, можливо, вам так і не здається, але зняття макіяжу перед сном є необхідною умовою ранкової свіжості. Деякі експерти в галузі косметології і догляду за шкірою наполягають на тому, що шкіру від макіяжу необхідно очищати не один, а два рази для більш глибокого ефекту. В ході першого очищення забирається тільки верхній шар бруду, сала і макіяжу, а друга завершує роботу.



Не забувайте про зволоження. Алкоголь викликає сильне зневоднення в організмі, а без необхідної рідини шкіра виглядає сухою. Замість того, щоб виправляти ці дефекти за допомогою косметики, краще більш відповідально підходити до поглинання рідин. Увечері напередодні вечірки або навіть вдень напередодні використовуйте інтенсивну зволожувальну маску для обличчя і не забувайте пити більше води.



Не забувайте про косметику. Якщо наслідки вечірки вже відображаються на вашому обличчі, то нанесіть кілька крапель олії для обличчя на щойно вимиту шкіру або додайте зволожувач в основу для макіяжу. Це, безсумнівно, допоможе забезпечити шкірі необхідну свіжість, і ознаки похмілля стануть менш помітними.

Источник: http://zdorovia.com.ua