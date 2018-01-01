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Небезпечні властивості сиру

01.01.2018 21:58
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Небезпечні властивості сиру

Дієтологи розповіли, чому не можна їсти сир щодня. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я". 

Щоденне вживання сиру може швидко викликати звикання і посприяти розвитку ожиріння, застерігають експерти.

За словами дієтологів, сир належить до висококалорійних продуктів. Багато його сортів містять до 70% жирів, що призводять до зростання кількості "поганого" холестерину в крові. У тих, хто регулярно їсть багато сиру, підвищений ризик появи зайвої ваги, а також діабету і різних захворювань серця і судин.

Лікарі рекомендують вживати сир в обсязі не більше 200 грамів на тиждень. Нехтування цією нормою, за словами медпрацівників, призведе до того, що шкода продукту переважить всі його позитивні властивості. Зокрема, нагадали експерти з харчування, через високий рівень натрію сир може провокувати порушення функції нирок, а також проблеми з сечостатевої системи.

Крім того, в сирі можуть міститися речовини, які проникають в нього з молока корів, що піддавалися лікуванню різними препаратами і підхопиливпродовж свого життя інфекції. Людині це може загрожувати захворюваннями серця та раком. Дуже шкідливими є плавлені сири, які у великій кількості містять фосфатні добавки і різні типи шкідливих солей.

 

Источник: http://zdorovia.com.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, сыр
 
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