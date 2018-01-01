Отеки под глазами: быстрые способы устранить недостаток

01.01.2018 13:41

Как ни странно, избавиться от отеков можно всего за 10-15 минут.



Избавиться от отёков под глазами можно всего за 10–15 минут или не так быстро, зато навсегда. Выбирайте любой способ и каждое утро радуйтесь своему отражению в зеркале, пишет Хроника.инфосо ссылкой на Healthystyle.



1. Пейте воду



Как ни парадоксально, но, чтобы избавиться от отёков, нужно пить больше воды. Потому что нередко они появляются из-за соли, которая тормозит выведение жидкости. А вода помогает вымыть соль из организма (вместе с токсинами).



Если накануне вы съели солёный ужин, плакали или переборщили с алкоголем, чистая питьевая вода должна стать вашим лучшим другом на весь день.



2. Приложите что-нибудь холодное



Холод сужает сосуды и помогает при любых отёках. Зона вокруг глаз не исключение. Охладить её можно с помощью металлических ложек. Лучше заранее положить 4–6 штук в морозилку, а затем прикладывать их к глазам по очереди: когда одна ложка будет нагреваться, её можно будет заменить на новую.



Другой вариант — умываться кубиками льда. В этом случае подойдёт как замороженная вода, так и молоко или травяные отвары.



Альтернатива льду — холодные компрессы. Их можно сделать, смочив обычный ватный диск в холодном молоке или розовой воде.



Держать компресс на глазах нужно 10–15 минут.



Кстати, таких известных борцов с отёками, как огурец, картофель и чайные пакетики тоже лучше предварительно замораживать: эффект будет более заметным.



3. Сделайте маску из натуральных ингредиентов



Алоэ хорошо справляется с отёками, а заодно увлажняет кожу и помогает разгладить мелкие морщины. Вы можете выдавить гель из листьев живого растения, сразу распределить его по коже, подержать несколько минут до высыхания и смыть водой. Ещё один вариант — пропитать соком алоэ ватные диски, положить их в морозилку и использовать эти компрессы по мере надобности.



Ударная маска против отёков получится, если смешать 2 столовые ложки геля алоэ с ½ чайной ложки огуречного сока. Смесь можно нанести перед сном, а утром смыть.



Взбитый яичный белок также помогает подтянуть кожу и убрать припухлости. Его необходимо распределить пальцами или кистью под глазами, подождать 10–15 минут и смыть холодной водой.



Кроме того, белок можно смешать с использованным натуральным кофе (на 1 белок достаточно 2 чайных ложек кофейных отходов). Через 10 минут маску нужно смыть и нанести на кожу увлажняющий крем.



4. Используйте косметические средства



Если не хочется тратить время на самодельную косметику, купите готовые продукты. Например, маски или патчи для глаз. Как правило, они не только убирают отёки, но и обладают увлажняющим и антивозрастным эффектом.



О креме для кожи вокруг глаз тоже не стоит забывать. Чтобы усилить его действие, храните его в холодильнике.



Замаскировать мешки можно, если наносить консилер на их границы, а не на сами отёки.



Если ваши глаза по утрам не только опухают, но и краснеют или чешутся, не исключено, что у вас аллергия на косметический продукт для глаз. Попробуйте не использовать привычные средства несколько дней. Если проблема исчезнет, избавьтесь от этой косметики.



5. Позаботьтесь о своём сне



Во-первых, старайтесь высыпаться. 8–9 часов сна уже могут помочь справиться с мешками и кругами под глазами.



Во-вторых, обратите внимание на свою позу во время сна. Если вы спите на животе, это способствует притоку жидкости к глазам. Лучше всего спать на спине, причём подложив под голову дополнительную подушку. Тогда жидкость, которая скапливается под глазами, будет стремиться вниз.



6. Бережно относитесь к коже вокруг глаз



Кожа вокруг глаз очень чувствительна, грубое обращение может привести её к растяжению и, как следствие, появлению мешков. Поэтому старайтесь не растягивать кожу и не тереть глаза, не использовать агрессивные средства вроде скрабов и не забывать об увлажняющем креме.



7. Боритесь с вредными привычками



Часто причиной отёчности является любовь к солёной пище, курение или злоупотребление алкоголем. Избавьтесь от этих вредных привычек, и вы не только забудете о мешках под глазами, но и в целом станете выглядеть лучше.



8. Сходите к врачу



Иногда припухлости вокруг глаз сигнализируют о заболеваниях или изменениях в организме. Речь о беременности, дерматите, аллергии, мононуклеозе — список можно продолжать.



Если отёчность появилась внезапно при том, что вы ведёте здоровый образ жизни, нелишним будет обратиться к врачу.