Советы для тех, кто привык питаться «на бегу»

01.01.2018 16:50

Перекусы не всегда полезны, но их можно организовать так, что они не будут приносить вред.



Трудно следить за своим правильным питанием, когда в офисе, на учебе, дома завал. На "помощь" обычно приходят всевозможные фаст-фуды, которые так и манят умопомрачительными запахами. Чтобы не соблазняться на вредную еду, которая потом выйдет боком на бедрах или негативно отразится на самочувствии, мы собрали несколько полезных советов, как умудриться питаться правильно, даже если времени на это совсем нет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.



1. Перекусывайте вареными яйцами. В воскресенье сварите яйца сразу на несколько дней и храните их в холодильнике.



2. Носите с собой бутылку с водой. Она поможет вам избежать покупки вредных газированных напитков.



3. Соберите себе обед дома. Соберите дома полезный и вкусный обед и возьмите его на работу. Когда захочется кушать, он будет рядом. Да и целом, все спонтанные перекусы в конце месяца выльются в копеечку.



4. Обедая в столовой, положи в тарелку побольше зелени. Пообедайте в столовой там так же можно не калорийно, полезно и сытно покушать. В первую очередь наберите больше зелени в тарелку и овощей, а потом уже можно добавить белок, крахмал и т.п.



5. Сосредоточьтесь на том, что вам надо есть, а то, что нельзя не думайте и забудьте. Добавьте в свой ежедневный рацион больше овощей, фруктов и других питательных элементов.



6. Запасы закусок для частых перекусов. Подготовьте для себя так называемые перекусы в виде орехов, яблок, моркови и т.п.



7. Купите цельные зерна. Покупайте наиболее здоровые продукты питания, такие как хлеб с отрубями, он намного полезнее, чем хлеб из муки высшего сорта, ведь в отрубях содержится очень много клетчатки, витаминов и антиоксидантов.



8. Приготовьте свой собственный чай или кофе и возьмите с собой. Можно купить кофе или чай в любом заведении или из автомата, но вы не можете предполагать, сколько там сахара и калорий. Лучше приготовьте дома и наслаждайтесь целый день.



9. Будьте сытыми, употребляя в пищу белки. Этот совет относится и к вегетарианцам. Всегда следите за тем, чтобы в вашем рационе присутствовали белки. Они позволят вашему организму долгое время не чувствовать голод, и тем более, что они очень низкокалорийные.



10. Выбирайте здоровые продукты, которые вам нравятся. Отдайте предпочтение тем, продуктам которые для вас являются наиболее здоровыми. И поэтому принципу стройте свой рацион дня.



11. Приготовьте вкусный и ароматный коктейль из кефира. Возьмите апельсин, выдавите из него сок и снимите цедру. Далее очистите корень имбиря, натрите на терке и через марлю выдавите сок. Смешайте соки и добавьте в кефир. Так же добавьте корицы и взбейте. Коктейль готов.



12. Ешьте половину тарелки с едой.



13. Ваш друг в пище — арахисовое масло.



14. Не стоит поддаваться стрессу и плохому настроению после употребления вредной пищи.



15. Перестаньте добавлять сахар в напитки.



16. Употребляйте в пищу фасоль и цельный рис.



17. Всегда носите с собой для перекуса батончики.