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Ученые сказали, к чему может привести недостаток сна

01.01.2018 14:35
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Ученые сказали, к чему может привести недостаток сна

Недосып может привести к болезни Альцгеймера. 

Ученые из Школы медицины при Университете Вашингтона в Сент-Луисе заявили о том, что недостаток сна может привести к развитию болезни Альцгеймера, сообщается на сайте университета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ZN.

Как отмечают исследователи, при хроническом недосыпе в головном мозге резко повышается концентрация белка бета-амилоида, что приводит к развитию деменции. По словам ученых, после бессонной ночи вырабатывается столько бета-амилоида, что организм не может его переработать. В результате в мозге могут произойти изменения, которые приводят к деменции.

В ходе исследования ученые наблюдали за восьмью пациентами в возрасте от 30 до 60 лет, которые страдали от хронического недосыпа или же когнитивных проблем. Участники были случайным образом распределены между тремя ситуациями: в одной из них они спали всю ночь без пробуждения, во второй – не спали всю ночь, а в третьей – спали после приема оксибата натрия, который используется для лечения расстройств сна.

Наблюдения в каждой ситуации продолжались на протяжении 36 часов. Ученые брали образцы жидкости, которая окружает спинной и головной мозг каждые два часа для того, чтобы проследить за изменением содержания бета-амилоида.

В результате было установлено, что концентрация белка у тех, кто бодрствовал всю ночь, на 25-30% превышает концентрацию у тех, кто мог поспать. Отмечается, что подобные показатели наблюдаются у людей, склонных к развитию болезни Альцгеймера в молодом возрасте.

Ранее сообщалось о том, что ученые выявили случаи заражения болезнью Альгеймера. Болезнь была занесена в организм вместе с гормонами роста человека. Таким образом расследование установило, что медицинские процедуры могут быть источником заражения смертельной болезнью, которая до этого считалась незаразной.



Теги: Донбасс, здоровье, сон, ученые
 
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